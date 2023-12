Noch Single: Schäfer Heinrich möchte nicht mehr allein sein!

Er gewährt einen tiefen Einblick in seine Gefühlswelt. 2008 hatte Schäfer Heinrich (57) in der vierten Staffel von Bauer sucht Frau gehofft, seinen passenden Deckel zu finden – leider vergebens. Nach der Show blieb der leidenschaftliche Sänger am Ball und suchte weiter nach der Partnerin fürs Leben. Bislang blieb ihm das große Glück in der Liebe allerdings verwehrt. Doch so schnell gibt Heinrich die Hoffnung noch nicht auf!

Im RTL-Interview mit Inka Bause (55) lässt der 57-Jährige tief in sein Inneres blicken. "Ich möchte nicht immer alleine sein und ich gebe auch die Hoffnung nicht auf. Ich bin immer noch offen für die große Liebe", verrät er. Dabei verrät der Schafhirte auch, wie er sich seine Traumfrau vorstelle. Heinrich brauche jemanden mit viel Verständnis für seine Musik und seine Schäferei: "Sie muss das Land und die Natur lieben, so wie ich."

Gegenüber Bild berichtete Heinrich erst im April von seiner jüngsten Liebespleite. Er habe eine Frau aus Leipzig gedatet. Der Flirt sei jedoch nur von kurzer Dauer gewesen. "Das war nichts. Da kam es zu einer unbegründeten Eifersuchtsszene", schilderte er geknickt.

ActionPress Schäfer Heinrich, November 2021

RTL / Markus Nass Inka Bause, Moderatorin

ActionPress Schäfer Heinrich im November 2021 in Berlin

