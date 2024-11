Andrew Garfield zweifelt an Haltbarkeit von Liebe am Set

Andrew Garfield (41) hat in einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Amelia Dimoldenberg (30) offen über die Erfolgsaussichten von Romanzen am Arbeitsplatz gesprochen. Im Rahmen der beliebten YouTube-Serie "Chicken Shop Date" traf der Schauspieler auf die Journalistin und die Chemie zwischen den beiden war unübersehbar. Während ihres Gesprächs fragte Andrew, ob Amelia tatsächlich hoffe, "den Richtigen" durch ihre Interviews zu finden, die als Dates in einem Hähnchenimbiss inszeniert sind. Sie antwortete: "Ja. Du nicht?" Und fügte hinzu: "Aber ist es nicht so, wie jemanden bei der Arbeit zu treffen – außer dass ich meine Arbeit zu einem Date gemacht habe?" Andrew entgegnete: "Und wie viele dieser Beziehungen funktionieren tatsächlich?"

Im weiteren Verlauf des Gesprächs diskutierten beide über die Herausforderungen von Beziehungen am Arbeitsplatz, insbesondere in der Unterhaltungsbranche. Als Amelia ihn dazu aufforderte, seine eigene Frage zu beantworten, sagte Andrew: "Ich meine, es ist meistens nur von kurzer Dauer." Dieses offene Gespräch fand statt, nachdem bekannt wurde, dass Andrew sich von seiner Freundin Kate Tomas getrennt hat. Kate, eine spirituelle Beraterin, bestätigte kürzlich auf Instagram das Ende ihrer Beziehung mit dem Schauspieler.

Andrew war zuvor mit bekannten Persönlichkeiten wie Emma Stone (36), Rita Ora (33) und Alyssa Miller (35) zusammen. Seine Beziehung zu Emma, mit der er bei den Dreharbeiten zu "The Amazing Spider-Man" zusammenkam, dauerte fast vier Jahre. Amelia hingegen ist für ihre charmanten und humorvollen Interviews bekannt, in denen sie Prominente auf unkonventionelle Dates mitnimmt. Ob zwischen ihr und Andrew mehr als nur berufliches Interesse besteht, bleibt abzuwarten.

Emma Stone und Andrew Garfield im April 2014

Getty Images Andrew Garfield, am 17. Oktober 2024 in London.

