Fußballerin Alisha Lehmann küsst Alien-Influencerin Lil Mayo

Eigentlich küsst Alisha Lehmann (25) nur ihren Freund Douglas Luiz (26). Doch nun macht die Profifußballerin eine Ausnahme: Auf Instagram teilt sie Fotos von sich und Douglas mit dem Alien Lil Mayo. Die Außerirdische ist selbst Influencerin und hat rund 1,6 Millionen Follower in den sozialen Medien. Jetzt haben sich die drei wohl zusammengetan: Mal posiert Lil Mayo auf Alishas Schultern, mal bekommt sie einen Kuss von der Sportlerin. Auch ihr Freund Douglas kommt dem Alien näher: Er ballt die Fäuste in Richtung der Figur.

Auch Alisha und Douglas' Verein Juventus Turin teilt die Fotos auf seinem Account und schreibt dazu: "Lassen wir uns von den Sternen leiten... aber Lil Mayo macht einen Umweg direkt zu Alisha." Was als lustige Idee gedacht war, scheint bei den Fans nicht so gut anzukommen. "Aber wir haben sie als Vorbilder genommen", ärgert sich ein Fan in den Kommentaren offenbar über die fehlende Ernsthaftigkeit der Kicker.

Alisha und Douglas dateten sich angeblich schon mal für knapp ein Jahr, beendeten ihre Romanze dann aber. Nachdem zwischenzeitlich Gerüchte über eine Liebelei mit Sportmoderator Riccardo Basile (33) aufgekommen waren, bestätigte Alisha Anfang des Jahres ihre Beziehung mit Douglas. "Ich liebe dich", schrieb der 26-Jährige zu dem Foto, auf dem sich die beiden verliebt anschmachten und er seine Hand auf Alishas Taille legt.

Anzeige Anzeige

Instagram / alishalehmann7 Alisha Lehmann und Lil Mayo

Anzeige Anzeige

Instagram / alishalehmann7 Douglas Luiz und Lil Mayo

Anzeige Anzeige