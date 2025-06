Alisha Lehmann teilt Familienglück: Sie ist Tante geworden

Alisha Lehmann (26) hat Grund zur Freude: Ein neues Familienmitglied hat das Licht der Welt erblickt – die Fußballerin ist Tante geworden. Ihre jüngere Schwester Shona brachte im Krankenhaus ein kleines Mädchen zur Welt und Alisha teilte den Moment dieses besonderen Tages mit ihren Fans auf Instagram. "War der schönste Moment zu sehen, wie stark meine kleine Schwester ist, ich bin unglaublich stolz! Ich werde nie vergessen, dass wir diesen Moment geteilt haben. Du wirst eine tolle Mutter sein und ich kann es kaum erwarten, mit meiner kleinen Nichte Fußball zu spielen", schwärmt sie zu einer Bildreihe.

Auf den veröffentlichten Schnappschüssen ist zu sehen, wie Alisha sich liebevoll um Shona kümmerte, bevor diese ihre Tochter zur Welt brachte und wie verliebt sie sind, als die Kleine dann geboren war. Während die Neugeborene mit einer rosafarbenen Mütze auf der Brust ihrer Mutter liegt, wird sie ganz vernarrt von ihrer Mama, Tante und Oma angeschaut – denn Shona und Alishas Mama Sarah durfte die ersten Minuten mit ihrer Enkelin selbstverständlich auch nicht verpassen.

Neben den privaten Glücksmomenten gibt es für Alisha auch berufliche Gründe zur Freude. Die Spielerin, die derzeit für Juventus Turin aktiv ist, wurde von der Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage in den vorläufigen 35-köpfigen Kader für die Frauen-Europameisterschaft berufen, die im Juli in der Schweiz stattfinden wird. Ob Alisha es ins finale Aufgebot schafft, wird erst am 23. Juni entschieden. Doch für die engagierte Fußballerin steht diese Zeit unter einem besonders glücklichen Stern – sowohl auf als auch neben dem Platz.

Instagram / alishalehmann7 Alisha Lehmann mit Schwester Shona und Mutter Sarah, Juni 2025

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballerin

