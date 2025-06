Fußballstar Alisha Lehmann bangt um ihre EM-Teilnahme

Alisha Lehmann (26) steht derzeit im Zentrum einer heißen Diskussion in ihrer Heimat Schweiz. Die Fußballerin, die als weltweit bekannteste Spielerin ihres Sports gilt, muss um ihre Teilnahme an der Frauenfußball-EM bangen, die am 2. Juli in der Schweiz startet. Die endgültige Kaderbekanntgabe erfolgt erst am 23. Juni, doch schon jetzt wird über ihren möglichen Ausschluss spekuliert, wie die Bunte berichtet. Mit 16,7 Millionen Instagram-Followern hat Alisha eine immense Reichweite, die weit über den Fußball hinausgeht – selbst Serena Williams (43) zählt nur geringfügig mehr Fans auf der Plattform. In der "Neuen Zürcher Zeitung" wird bereits gefragt, ob sich die Schweiz eine EM ohne Alisha und ihre Strahlkraft überhaupt leisten könne.

In den letzten Monaten blieben sportliche Glanzleistungen bei der Profifußballerin zwar aus, dennoch macht Alisha mit ihrer Entschlossenheit auf sich aufmerksam. Der Star erklärte: "Ich bin jemand, der nie aufgibt. Ich trainiere sehr hart und gebe alles dafür, dass ich schlussendlich aufgeboten werde." Viele Stimmen weisen darauf hin, dass sie nicht nur aufgrund ihres Könnens, sondern auch als Aushängeschild für den Schweizer Frauenfußball unverzichtbar sei, um der Sportart endlich mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Der Druck auf die Verantwortlichen wächst folglich – bis zur offiziellen Entscheidung bleibt das Land gespannt.

Neben ihrer Karriere auf dem Platz hat sich Alisha insbesondere durch ihre Aktivitäten auf Social Media einen Namen gemacht. Ihr Leben und ihre Persönlichkeit, die sie regelmäßig ihren Millionen Fans präsentiert, tragen entscheidend zu ihrer Prominenz bei. Sie repräsentiert damit eine neue Generation von Athletinnen, die Sport und Selbstvermarktung erfolgreich kombiniert. Nicht selten teilt sie Einblicke in ihr intensives Training oder private Momente, was sie für viele Menschen nahbar macht. Alisha ist nicht nur ein Sportphänomen, sondern auch ein soziales – und das macht ihre mögliche EM-Absenz umso brisanter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alisha Lehmann, Fußballerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alisha Lehmann, Profifußballerin