"So liebenswert": Andrea Berg schwärmt von Harald Glööckler

Harald Glööckler (59) traf beim Cannstatter Wasen in Stuttgart erstmals persönlich auf Schlagerstar Andrea Berg (58), und die Begegnung ließ beide schwärmen. "Ich habe mich so ein bisschen wiedererkannt, weil er ist sehr extrovertiert und ein Paradiesvogel. Aber das ist er eigentlich gar nicht, weil er am liebsten in den Arm genommen werden möchte, und das macht ihn so liebenswert", zeigte sich die Sängerin in der Show "Herr Glööckler sucht das Glück" begeistert von dem Designer.

Auch der exzentrische Modeschöpfer spricht nur in den höchsten Tönen von Andrea. "Uns verbindet mehr, als dass wir nur beide prominent sind. Da sind einfach zwei Menschen mit Tiefgang, die den Wunsch haben, für andere Menschen da zu sein und die über das Leben nachdenken", betont Harald.

Zu Besuch auf dem Volksfest hat der 59-Jährige seinen Fans einen ungewöhnlichen Trick gegen Schweißflecken verraten: Um auf der Cannstatter Wasen unschöne Schweißränder auf seinem Hemd zu vermeiden, klebt sich der TV-Star kurzerhand Damenbinden unter die Achseln. "Ich finde es ganz ekelhaft, wenn man sieht, dass da Schweißränder sind", erklärte Harald in seiner Sendung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Modedesigner Harald Glööckler, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Harald Glööckler bei der Präsentation der Pompöös-Kollektion in München 2018

Anzeige Anzeige