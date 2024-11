Umut Tekin geht bei Sommerhaus-Nominierung auf Sam Dylan los

Das Sommerhaus der Stars erreicht eine neue Eskalationsstufe. In der letzten Nominierung vor dem großen Finale zieht das bisher wohl größte Gewitter auf. Direkt zu Beginn bricht es aus Umut Tekin (27) heraus, als Sam Dylan (33) seine Stimme vergeben will. Das Ganze kocht aber so richtig hoch, als Sam sich mit Alessia Herren (22) in die Haare bekommt, sie als Mutter angreift und sie sogar als "Schl*mpe" bezeichnet. Umut, der mittlerweile gut mit Alessia befreundet ist, platzt der Kragen. Er springt plötzlich auf und stürmt auf Sam los. "Eine Mutter Schl*mpe nennen?", brüllt er mehrfach, während Sam rückwärts vor ihm flüchtet. Sogar die Security der Produktion muss dazwischen gehen.

So richtig beruhigen kann Umut sich aber erst, als Freundin Emma Fernlund (23) sich einschaltet. Zunächst bleibt sie noch auf ihrer Bank sitzen und versucht, ihn mit Nachrufen auf sich aufmerksam zu machen. Allerdings ohne Erfolg. Erst, als die Security Umut im Hintergrund hält, geht sie zu ihm. "Schatz, du musst dich einmal beruhigen. Kannst du dich bitte einmal beruhigen? [...] Du versaust dir alles! Hör einmal auf mich! Du darfst hier nicht aggressiv werden. [...] Das ist nicht dein Kampf, du hast dich hier schon einmal blamiert", redet sie auf ihn ein und diesmal scheinen ihre Worte zu fruchten. Umut kann sich beruhigen und kehrt sogar in die Gruppe zurück. Im Einzelinterview erklärt er im Anschluss, warum er sich so aufregte: "Man nennt eine Mutter, die sich um ihr Kind sorgt, nicht Schl*mpe. Und in dem Moment habe ich Traumata bekommen."

Die Gruppe ist sprachlos und sogar Umuts Verbündete, Alessia und Can, müssen einräumen, dass der 27-Jährige eine Grenze übertrat, indem er sich aufbaute. Immerhin ist das auch nicht das erste Mal, dass Umut die Nerven verlor. Bereits in der Nominierung vergangene Woche rastete er völlig aus. Sein Verhalten konnte er danach aber reflektieren und sah ein, zu weit gegangen zu sein. "Wenn ich heute so die Situation einschätze, dann hätte man in solchen Situationen ruhiger reagieren sollen [...]. Selbst, wenn man streitet, kann man das in einem normalen Ton machen und ganz ohne Beleidigungen. Geschämt haben wir uns dafür", erklärte er gegenüber Promiflash.

RTL Sam Dylan und Rafi Rachek im Sommerhaus-Finale, 2024

RTL Emma Fernlund mit Umut Tekin im Sommerhaus

