Eskalation im Sommerhaus: Bereuen Emma und Umut Verhalten?

In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars kochte die Stimmung während der Nominierung so richtig hoch. Mitten im Zentrum des eskalierten Streits: Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23). Gegenüber Promiflash reflektieren die beiden Realitystars jetzt ihr Verhalten und scheinen ihre Reaktion sogar zu bereuen. "Heute empfinden wir es als beschämend, die Folge zu schauen. Es wurden jegliche Grenzen von sämtlichen Parteien überschritten", erklärt Emma. Ihr Liebster ist ebenfalls der Meinung, dass er mit der Situation anders hätte umgehen können: "Wenn ich heute so die Situation einschätze, dann hätte man in solchen Situationen ruhiger reagieren sollen [...]. Selbst, wenn man streitet, kann man das in einem normalen Ton machen und ganz ohne Beleidigungen. Geschämt haben wir uns dafür."

Warum die Nominierung in der Sendung so aus dem Ruder lief, lässt sich schwer sagen. Einen richtigen Auslöser gab es nicht. Nachdem Emma und Umut ihre Stimme abgegeben hatten, brach unter den Kandidaten das Chaos aus. Es wurde geschrien und beleidigt, ohne Rücksicht auf Verluste. Der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidat und seine Partnerin glauben aber, dass die Emotionen der vergangenen Tage in dem Moment einfach rausgebrochen sind. "Es ist dazu gekommen, weil sich so viele Emotionen aufgestaut haben und man sich gegenseitig nur noch angeschrien und beleidigt hat, was die Situation dann erst recht noch zum Eskalieren gebracht hat", fasst Umut im Promiflash-Interview zusammen.

Der 27-Jährige hatte sich in seiner Nominierungsansprache neben seinen Kontrahenten Lorik Bunjaku (28) und Denise Hersing (28) auch Gloria Glumac (32) und deren Freund Michael (33) vorgenommen. Das ließ vor allem Gloria nicht auf sich sitzen. Als sie an der Reihe war, feuerte sie verbal zurück. Das brachte Umut so sehr auf, dass er sich vor ihr aufbaute. Grund genug für Micha, dazwischenzugehen. Aber nicht nur Umut und Emma schossen gegen die anderen, auch die beiden bekamen einiges zu hören. Nachdem sich auch noch Theresia Fischer (32) und ihr Partner Stefan in den Streit eingemischt hatten, gab es kein Halten mehr: Die Sommerhaus-Kandidaten schrien sich derart laut an, dass sicher nicht einmal mehr die Zuschauer durchblicken konnten.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

RTL Gloria Glumac und ihr Freund Michael im Sommerhaus

