"Der Denver-Clan"-Ikone der 80er: Was wurde aus Linda Evans?

Schauspielerin Linda Evans (82), bekannt als Krystle Carrington aus der Kultserie "Der Denver-Clan", begeistert auch heute noch ihre Fans mit ihrem grazilen Auftreten – und das im stolzen Alter von 82 Jahren. Erst am Montag feierte die Ikone ihren Geburtstag. Obwohl sie sich schon vor Jahren aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat, posierte Linda noch im April dieses Jahres für die Jubiläumsausgabe des People Magazine. Zu diesem Anlass stellte sie ein Cover aus ihrer Glanzzeit im Jahr 1983 nach und begeisterte damit ihre Fans.

Unter dem Instagram-Beitrag der US-amerikanischen Zeitschrift häuften sich Komplimente ihrer Fans. "Linda Evans sieht fantastisch aus", schwärmt ein User. Einen weiteren Follower haute "ihre Alterslosigkeit" förmlich um. In den sozialen Netzwerken ist Linda selbst zwar selten aktiv, aber wenn sie etwas hochlädt, sind ihre Beiträge beim Großteil ihrer 47.000 Fans sehr beliebt. Unter ihrem letzten Post im Dezember 2022 beglückwünschten sie übrigens viele Abonnenten zu ihrem Ehrentag diese Woche. Mit Kommentaren wie "Immer noch atemberaubend" und "Hab einen schönen Tag, stilvolle Lady" ehren sie ihre Follower – oder gratulieren zum "besten Schönheitschirurgen".

Erstaunlicherweise hat Linda wohl hierzulande immer noch eine treue Anhängerschaft. "Ich bekomme mehr Fanpost aus Deutschland als aus jedem anderen Land Europas", verriet die gebürtige Amerikanerin einst in einem Interview mit der DPA. "Meine tollen deutschen Fans waren immer wundervoll, sehr begeistert und über all die Jahre ein Teil meines Lebens." Die Schauspielerin genießt mittlerweile das ruhige Leben abseits des Rampenlichts und verbringt viel Zeit in ihrem Landhaus gemeinsam mit ihrem Hund.

Nach ihrem Ausstieg aus "Der Denver-Clan" im Jahr 1989 gründete Linda eine erfolgreiche Kette von Fitnessstudios mit bis zu 15 Filialen. Doch ihre Leidenschaft für die Schauspielerei ließ sie nie ganz los. Im Jahr 2020 kehrte sie für einen Gastauftritt in der beliebten ZDF-Serie "Das Traumschiff" zurück ins Fernsehen und begeisterte damit besonders ihre deutschen Fans. 2017 brachte CBS Television eine Neuauflage der Achtzigerjahre-Erfolgsserie auf den Weg, die unter dem US-Titel des Originals, "Dynasty", bei Netflix zu sehen ist. Lindas Kultrolle übernahm Nathalie Kelley (39).

Rex Features / Rex Features / ActionPress Joan Collins, John Forsythe und Linda Evans, Darsteller bei "Denver-Clan"

Getty Images Linda Evans, Schauspielerin

Everett Collection / ActionPress "Der Denver Clan"-Darsteller John Forsythe, Joan Collins und Linda Evans

