Linda Evans (77) sticht demnächst mit Florian Silbereisen (38) in See! Die Schauspielerin wurde in den 80er-Jahren durch ihre Rolle bei "Denver-Clan" bekannt. In rund 200 Folgen begeisterte sie das Publikum als Krystle Carrington. Nach dem Serien-Aus 1992 zog sich die heute 77-Jährige aus dem TV-Geschäft zurück. Doch nun gibt sie ein Comeback – und zwar im deutschen Fernsehen: Sie wird bei einer Folge von Das Traumschiff mitwirken!

Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Foto von den Dreharbeiten und schwärmte in den höchsten Tönen von ihrem Gastauftritt: "Ich habe mich in die Besatzung und Crew verliebt." Sie habe schon sehr oft für die US-Version "Love Boat" vor der Kamera gestanden. "Aber ich war noch nie an einem Set, an dem alle eine fremde Sprache gesprochen haben, ein Abenteuer", erklärte sie weiter. Die Episode "Südafrika" soll am zweiten Weihnachtsfeiertag ausgestrahlt werden.

Von so viel "internationalem Glamour" ist auch Kapitän Silbereisen total begeistert. "Ich wünsche mir immer wieder Promis, die keiner auf dem 'Traumschiff' erwartet. Linda Evans stand auf meiner Wunschliste ganz oben", erklärte er im Gespräch mit Bild. Er habe allerdings nicht damit gerechnet, dass dieser Wunsch in Erfüllung gehen würde. Das sei eine sehr große Ehre.

Rex Features / Rex Features / ActionPress Joan Collins, John Forsythe und Linda Evans, Darsteller bei "Denver-Clan"

Getty Images Linda Evans, Schauspielerin

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän



