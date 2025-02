Das wurde aus den Stars der Kult-Serie "Der Denver-Clan"

Die Serie "Der Denver-Clan" feierte in den 80er-Jahren große Erfolge. Promiflash fasst euch zusammen, was die Stars der Show heute machen! Linda Evans (82), die als Krystal Carrington in der Kult-Serie "Der Denver-Clan" bekannt wurde, hat sich auch nach dem Ende der Show im Film- und Fernsehgeschäft behauptet. Zuletzt war sie 2021 im Drama "Swan Song" zu sehen. Privat hat Linda zwei Ehen hinter sich und lebt nun in einem malerischen Anwesen im US-Bundesstaat Washington. Joan Collins (91), die mit ihrer Rolle als glamouröse und intrigante Alexis Colby Fernsehhistorie geschrieben hat, macht sich bis heute als Schauspielerin und Autorin einen Namen. Kürzlich beeindruckte sie in Serien wie "American Horror Story: Apocalypse" und "The Royals". Privat ist Joan seit 23 Jahren glücklich mit ihrem fünften Ehemann Percy Gibson verheiratet.

Pamela Sue Martin, die von 1981 bis 1984 Blake Carringtons Tochter Fallon gespielt hat, zog sich nach ihrem Ausstieg aus der Serie weitgehend aus der Schauspielerei zurück. Heute lebt sie mit 72 Jahren in Mexiko, wo sie ein umgebautes Bauernhaus bewohnt und ihrer Leidenschaft für das Malen und Gärtnern nachgeht. John James wurde als Jeff Colby bekannt. Nach seinem Ausstieg aus der Kultserie blieb er der Schauspielerei treu und war unter anderem in "All My Children" zu sehen. Seit 1989 ist er glücklich mit Denise Howard verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat.

Pamela Bellwood, bekannt als Claudia Blaisdel Carrington in "Der Denver-Clan", war ebenfalls weiter im Filmbusiness tätig. Unter anderem gehörte sie bis 2013 zum Cast von "Criminal Minds". Auch privat könnte es nicht besser laufen: Erst vor Kurzem feierte sie ihren 40. Hochzeitstag mit Ehemann Nik Wheeler, mit dem sie zwei gemeinsame Söhne hat. Jack Coleman (67) spielte Steven Carrington und war nach seinem Ausstieg im Jahr 1988 in den Serien "Heroes" und "The Office" zu sehen. Privat verbringt er seine Zeit am liebsten mit seiner Frau, mit der er seit 1996 verheiratet ist, und seiner Tochter Tess.

Everett Collection / ActionPress Cast von "Der Denver Clan"

Getty Images Linda Evans, Schauspielerin

