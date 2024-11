Diese Stars sind zum Jahreswechsel beim Traumschiff an Bord

Florian Silbereisen (43) kehrt als Kapitän Max Parker auf das ZDF-Traumschiff zurück und sorgt zum Jahresende gleich für doppelte Freude bei den Fans. Am 26. Dezember 2024 sowie am 1. Januar 2025 sticht das berühmte Schiff erneut in See und präsentiert zwei brandneue Folgen. Wie schlager.de berichtet, sind neben dem Schlagerstar auch altbekannte Gesichter wie Barbara Wussow (63), Harald Schmidt (67) und Collien Ulmen-Fernandes (43) mit an Bord. Doch damit nicht genug: Als prominente Gäste sind Natalia Avelon (44), Wigald Boning (57), Sönke Möhring (52), Joachim Llambi (60), Nadine Menz (34) und die Autorin Hera Lind (67) dabei.

In der Weihnachtsfolge führt die Reise das Traumschiff ins malerische Hudson Valley im US-Bundesstaat New York. Gedreht wurde in idyllischen Orten wie Germantown, Rhinebeck, Poughkeepsie und Kingston. Sogar ein Feuerwehrmuseum und ein traditioneller Barbershop dienten als Kulisse für die neuen Abenteuer von Crew und Reisenden. In der Neujahrsfolge geht es dann weiter in die traumhafte Karibik nach Curaçao. Die pastellfarbenen Häuser der Altstadt von Willemstad boten eine einzigartige Atmosphäre beim Dreh.

Florian, der schon seit 2017 die Rolle des Kapitäns auf dem Traumschiff innehat, erfreut sich großer Beliebtheit bei den Traumschiff-Fans. "Es ist immer wieder ein Abenteuer, mit dem Traumschiff unterwegs zu sein und den Zuschauern diese besonderen Orte näherzubringen", sagte Florian gegenüber schlager.de. Die Chancen stehen also gut, dass das Allround-Talent den Fans in vielen weiteren Traumschiff-Folgen erhalten bleiben wird.

Anzeige Anzeige

ZDF/ Dirk Bartling Florian Silbereisen und Collien Ulmen-Fernandes bei "Das Traumschiff"

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen, 2024

Anzeige Anzeige