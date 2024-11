Model Marie Amière hatte mit Menopausen-Problemen zu kämpfen

Marie Amière spricht offen über ihre Erfahrungen mit der Menopause. In einem Interview mit dem Magazin Bunte erzählt das Model von den nervenaufreibenden Zeiten, bevor es hormonell eingestellt wurde. "Zur Abkühlung musste ich mich nachts nackt vors Fenster stellen, meine Zahnpasta habe ich versehentlich in den Kühlschrank gepackt und ich war teilweise echt aggressiv", berichtet Marie. Die plötzlichen Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen hätten ihren Alltag stark beeinflusst. Über ein Jahr habe es gedauert, bis sie die richtige Behandlung gefunden und sich wieder wohl in ihrer Haut gefühlt habe.

Die 47-Jährige betont im Gespräch mit Bunte, dass die Wechseljahre immer noch ein Tabuthema seien, über das zu wenig geredet wird. "Ich frage mich wirklich, wieso wir Frauen uns im ersten Moment dafür schämen, wenn wir in die Wechseljahre kommen. Bei mir war es nicht anders. Ich habe gedacht: 'Oh Gott, jetzt gehörst du zum alten Eisen, wie schrecklich!'", gibt sie offen zu. Durch den Austausch mit Freundinnen und medizinischer Unterstützung habe sie jedoch gelernt, diese Phase anzunehmen: "Es ist ein natürlicher Prozess, den jede Frau durchläuft." Diese Zeit habe aber auch positive Seiten gehabt und sich auf ihr Liebesleben ausgewirkt. "Ehrlich gesagt habe ich ein noch besseres Körpergefühl entwickelt", verrät sie und ermutigt andere Frauen, offen mit dem Thema umzugehen.

Marie Amière ist seit Jahren in der Mode- und Unterhaltungsbranche tätig. Bekannt wurde sie als Model – sie strahlte bereits auf vielen Laufstegen und in Kampagnen. Ihr Job ist stressig und wirkt sich auch auf ihren Körper aus. In einem Interview mit Gala berichtet die geborene Hamburgerin, dass sie durch den Stress mit Haarausfall zu kämpfen hatte. "Es war anstrengend, das zu verstecken, weil ich ja nicht wollte, dass es bei Shootings jemand mitbekommt", schildert sie offen. Heute verkauft sie deshalb Perücken, um anderen Frauen, die damit zu tun haben, zu helfen: "Wenn ich nur einer einzigen Frau helfen kann, weniger Scham und emotionalen Schmerz zu fühlen, ist mir das Lohn genug."

Getty Images Marie Amiére bei der Berlin Fashion Week im Juli 2018

Getty Images Marie Amiére bei der Tribute-To-Bambi-Gala im September 2024

Wie findet ihr es, dass Marie so offen über ihre Erfahrungen in den Wechseljahren spricht?