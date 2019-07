Der plötzliche Tod von Lisa Martinek (✝47) lässt ihr Freunde in tiefer Trauer zurück! Am vergangenen Freitag verstarb die Schauspielerin völlig überraschend während des Familienurlaubs in Italien. Sie hinterlässt nicht nur ihren Mann Giulio Ricciarelli und ihre drei gemeinsamen Kindern im Alter von vier, sieben und acht Jahren, sondern auch zahlreiche trauernde Freunde und Kollegen. Auch eine gute Freundin von Model Marie Amière stand Lisa sehr nahe und ist zutiefst erschüttert: Eigentlich wollte sie Marie auf die Berliner Fashion Week begleiten, musste jedoch unter Tränen absagen!

Wie Marie im Promiflash-Interview schilderte, musste sie wegen des überraschenden Todesfalls ohne ihre Begleitung zur Modenschau von Designer Guido Maria Kretschmer (54) gehen. "Mir hat heute eine Freundin abgesagt, die mich eigentlich begleitet hätte zu dieser Show", erzählte die Laufstegschönheit. "Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt und dabei bitterlich geweint. Und es hat mir echt das Herz zerrissen, weil du den Schmerz einfach in der Stimme hören konntest."

Marie selbst kannte Lisa nicht persönlich, wie sie weiter erklärte. Dennoch habe sie ihr tragischer Tod sehr mitgenommen. "Ich kannte sie natürlich aus den Medien und fand sie sympathisch und finde, das natürlich eine traurige Geschichte – alleine schon, dass sie drei kleine Kinder hinterlässt. Sie ist viel zu jung gestorben", brachte die Moderatorin ihr Mitgefühl zum Ausdruck.

P.Hoffmann/WENN.com Marie Amière im April 2019 in Hamburg

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Lisa Martinek im Mai 2019 beim Deutschen Filmpreis in Berlin

Anzeige

Getty Images Marie Amière im Juli 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de