Shah Rukh Khan weinte nach Misserfolgen allein im Badezimmer

Der beliebte Bollywoodstar Shah Rukh Khan (59) ist heute wohl der Inbegriff des Erfolgs. Auf seinem harten Weg zu einem der gefeiertsten Schauspieler der Welt musste er jedoch auch einige harte berufliche Rückschläge verkraften. Beim Global Freight Summit in Dubai teilte er kürzlich mit, wie seine ungefilterte Reaktion auf vergangene Misserfolge ausgesehen habe. Dem Bericht von Filmfare zufolge habe er sein "Versagen" überhaupt nicht auf die leichte Schulter genommen: "Ich hasse es, mich so zu fühlen. Ich weine dann viel in meinem Badezimmer und zeige es niemandem."

Der Filmstar habe aber aus seiner Vergangenheit gelernt. Er betonte, dass es darauf ankomme, nach seinem Scheitern "die Klappe zu halten", wieder aufzustehen und weiterzumachen. Der Inder erklärte: "Das Leben geht weiter. [...] Du kannst nicht anfangen, dem Leben an sich die Schuld dafür zu geben, wie es verläuft." Laut ihm könnten Projekte schiefgehen, aber man solle sich in solchen Fällen nicht einreden, dass sich plötzlich die ganze Welt gegen einen verschworen habe. Stattdessen helfe es eben viel mehr, nach vorne zu blicken.

Der 59-Jährige kann heute auf eine Vielzahl von ikonischen Kinohits und Blockbustern zurückblicken. Alleine im vergangenen Jahr stellte er mit seinen drei Neuerscheinungen neue Rekorde auf. Nach seiner mehrjährigen Abstinenz vom Filmgeschäft kehrte er mit wahrhaften Kassenschlagern zurück. Mit "Pathaan", "Jawan" und "Dunki" erzielte der Darsteller laut IMDb beeindruckende Gesamteinnahmen von weltweit rund 300 Millionen Euro! Damit veröffentlichte er in nur einem Jahr direkt nacheinander die erfolgreichsten Filme seiner gesamten Laufbahn.

Getty Images Shah Rukh Khan, Januar 2015

Getty Images Shah Rukh Khan, Oktober 2013

