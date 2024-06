Ein Rekordjahr: So erfolgreich war 2023 für Shah Rukh Khan!

Der indische Schauspieler Shah Rukh Khan (58) ist aus Bollywood nicht mehr wegzudenken. Seine Fans mussten ab 2018 jedoch eine vierjährige Auszeit des Stars hinnehmen. Im vergangenen Jahr folgte dann das große Comeback: Der sogenannte King of Bollywood kehrte auf die große Leinwand zurück. Und das nicht nur mit einem, sondern gleich drei neuen Kinofilmen! Wie sich herausstellte, wurden alle seine Veröffentlichungen zu absoluten Kassenschlagern. Laut IMDb zählen seine drei Neuerscheinungen mit Gesamteinnahmen von weltweit rund 300 Millionen Euro jetzt zu den erfolgreichsten Filmen seiner gesamten Karriere.

Diesen historischen Rekord stellte Shah Rukh allerdings nicht in seiner ikonischen Rolle als Romantiker auf. In dieser gewann der Multimillionär in den 90ern und 2000ern die Herzen der Zuschauer auf der ganzen Welt. Dem Star war aber offensichtlich nach einer neuen Herausforderung zumute. So fand er sich in dem für ihn bisher eher ungewohnten Actiongenre wieder. In "Pathaan" und "Jawan" zeigt sich der sonst für Liebesfilme und Herzschmerz bekannte Schauspieler als durchtrainierter Held und mutiger Kämpfer. Damit überzeugte er den beeindruckenden Zahlen zufolge die Zuschauer in den international gefüllten Kinosälen. Die letzte Erscheinung "Dunki" fiel dabei thematisch etwas aus dem Raster, da der Fokus hier auf der eher nachdenklichen Geschichte lag. Seiner Erfolgswelle hat das aber keinen Abbruch getan.

Gerade für eine indische Produktion hatte der Fanliebling ein bemerkenswert erfolgreiches Jahr, was sich schon früh mit seinem ersten Hit "Pathaan" im Januar 2023 abzeichnete. An seiner Seite in den Blockbustern spielte unter anderem seine gute Freundin und Bollywood-Beauty Deepika Padukone (38). Mit ihr war er bereits in mehreren vergangenen Projekten zu sehen, wie in ihrem Debütfilm "Om Shanti Om" oder "Chennai Express".

