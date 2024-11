So hält Königin Rania von Jordanien (54) sich fit

Königin Rania von Jordanien wird regelmäßig von ihren Fans mit Komplimenten zu ihrem Aussehen und ihrer sportlichen Figur überhäuft. Die spanische Zeitung Semana ist dem Beauty-Geheimnis der Frau von König Abdullah (62) nun auf den Grund gegangen. Laut dem Magazin setzt die royale Lady auf strenge Routinen, bestehend aus einem intensiven Fitnessprogramm und einer gesunden Ernährung. Durch Aktivitäten wie Pilates, Yoga, Kickboxen und Joggen hält sie sich in Form und bewahrt nebenbei auch ihr emotionales Gleichgewicht. Trotz ihrer Aufgaben als Monarchin und Mutter von vier Kindern habe ein sportlicher Ausgleich für Rania absolute Priorität.

Ganz ähnlich sieht es bei der Königin in Sachen Ernährung aus. Eine Balance zwischen gesunden Lebensmitteln und gelegentlichen Leckereien sei ihr wichtig. Dr. Tamara Alireza, eine Spezialistin für funktionelle Medizin, teilte im vergangenen Jahr gegenüber Express mit, dass Rania auf Nahrungsmittel wie Pasta, Kartoffeln und Weißbrot verzichtet und stattdessen frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte bevorzugt. Dabei versuche sie trotzdem die jordanische Essenskultur zu wahren. Zu Hause legt die 54-Jährige Wert auf traditionelle arabische Gerichte, wie sie in einem Interview mit The View im Jahr 2010 verriet.

Rania, die immer wieder für ihr jugendliches Aussehen bewundert wird, ist tatsächlich bereits Oma. Anfang August brachte ihre Schwiegertochter Prinzessin Rajwa (30) ein kleines Mädchen zur Welt, das den Namen Iman trägt. Rania zeigte auf ihrem Instagram-Account stolz ein Foto, auf dem sie ihre Enkelin glücklich im Arm hält. Ihr Gatte Abdullah saß daneben und blickte voller Stolz auf die Szene. "So viel Niedlichkeit in meinen Armen", kommentierte die begeisterte Großmutter den Beitrag und löste eine Flut von Herzen und Glückwünschen bei ihren Followern aus.

Getty Images Königin Rania von Jordanien im Mai 2024

Royal Press Europe Prinzessin Rajwa von Jordanien, Juni 2024

