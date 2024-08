Erste Enkeltochter: So stolz ist Königin Rania als Neu-Oma

Königin Rania ist erst seit wenigen Wochen Großmutter. Ihre Schwiegertochter Prinzessin Rajwa (30) brachte Anfang August ein kleines Mädchen zur Welt, das auch Oma und Opa im Glück schweben lässt. Die Königin teilt jetzt auf ihrem Instagram-Account ein herzerwärmendes Foto, auf dem sie mit Enkelin Iman im Arm auf einem gemütlichen Sessel liegt. Ihr Gatte König Abdullah (62) sitzt auf dem Sofa daneben und beobachtet die beiden. "So viel Niedlichkeit in meinen Armen", schwärmt die stolze Großmutter unter dem Bild. Die Fans schließen sich dem vorbehaltlos an und versehen den Post mit jeder Menge Herzen.

Imans Ankunft wurde vom jordanischen Palast mit Spannung erwartet – immerhin ist sie das erste Kind des Kronprinzen Hussein (30) und seiner Rajwa. Am 3. August war es dann so weit. Der Account des Königshauses verkündete die Geburt mit einem Video, das den neuen Erdenbürger zusammen mit den glücklichen Eltern zeigt. Auch Rania meldete sich bald danach zu Wort. "Iman, du hast mein Herz erobert. Unsere Familie war noch nie so glücklich", hieß sie das Enkelchen willkommen und verzückte die Fans mit den ersten Schnappschüssen vom Familienkennenlernen.

Dass Hussein und Rajwa ein Baby erwarten, ist bereits seit April bekannt. Die Familie schrieb im Netz öffentlich: "Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, zu verkünden, dass ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdulah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein diesen Sommer ihr erstes gemeinsames Kind erwarten." Somit wurden die beiden rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit Eltern. Im Juni 2023 wurde die Eheschließung ganz romantisch und vor den Augen der Öffentlichkeit gefeiert. Mit dabei waren Royals aus aller Welt – unter anderem standen Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) auf der Gästeliste.

Instagram / alhusseinjo Königin Rania mit ihrem Sohn Hussein und ihrer Schwiegertochter Rajwa

Instagram / alhusseinjo Prinzessin Rajwa und Prinz Hussein

