Datet P*rnostar Mia Khalifa jetzt etwa diesen Fußballprofi?

Die Gerüchteküche brodelt: Ex-P*rnostar Mia Khalifa soll eine Affäre mit dem argentinischen Fußballstar Julian Alvarez haben, der aktuell bei Atlético Madrid unter Vertrag steht. Der Kicker, der vor zwei Jahren in Katar den Weltmeistertitel gewann, ist eigentlich glücklich mit seiner langjährigen Freundin Maria Emilia Ferrero liiert. Doch einige Nutzer in den sozialen Medien spekulieren laut RTL intensiv über eine mögliche Liaison mit der berühmten Influencerin.

Zwar lässt Julián die Gerüchte unkommentiert, dafür äußert sich Mia aber auf sarkastische Weise auf X: "Um die Dinge klarzustellen: Ich date niemanden, und wenn ich es täte, dann sicher nicht jemanden, der nicht alt genug ist, um sich zu erinnern, wo er am 11. September 2001 war." Mit diesem scharfzüngigen Kommentar spielt die Medienpersönlichkeit offenbar auf das Alter des Kickers an, der an besagtem Datum nur ein Jahr alt gewesen ist. Ob Julián ebenfalls seinen Senf zu den Spekulationen abgibt, bleibt abzuwarten.

Mia ist bekannt für ihre offene Art und ihren Humor, was ihr auf Social Media eine riesige Fangemeinde von über 26 Millionen Menschen eingebracht hat. Ihre Vergangenheit in der Erwachsenenfilmindustrie von 2014 bis 2015 hat sie immer wieder in den Mittelpunkt öffentlicher Diskussionen gestellt, bleibt aber für viele ihrer Anhänger nebensächlich. Sie feiern sie vielmehr für ihre lustigen Schnappschüsse und Aktionen, wie beispielsweise ein Foto, auf dem Mia ein "Beste Brüste auf Instagram"-Shirt trägt.

Getty Images Julián Alvarez, Fußballer

Instagram / miakhalifa Mia Khalifa im April 2023

