Jana Kramer und Ex Mike streiten noch immer über Unterhalt

Die One Tree Hill-Schauspielerin Jana Kramer (40) und ihr Ex-Mann Mike Caussin (37) haben in der neuesten Folge von Janas Podcast "Whine Down" offen über das heikle Thema Unterhalt gesprochen. Die beiden diskutierten lebhaft darüber, wie die monatlichen Zahlungen von Jana an Mike in Höhe von rund 3.000 Euro ihre Beziehung beeinflussen. Mike gab zu: "Das ist ein wunder Punkt für uns. Du hasst es und ich hasse es." Die Schauspielerin, die das Hauptsorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder Jolie und Jace hat, stimmte zu: "Das ist das Einzige, worüber wir wirklich streiten."

Mike erklärte, dass die Unterhaltszahlungen das "letzte verbleibende Ressentiment" aus ihrer Scheidung seien. "Jana glaubt, dass ich es genieße, das Geld von ihr zu bekommen", sagte er, betonte jedoch, dass eher das Gegenteil der Fall sei. Er fügte hinzu, dass er hart an seiner finanziellen Unabhängigkeit arbeite, um so schnell wie möglich auf ihre Zahlungen verzichten zu können. "Ich habe das Ziel, dir irgendwann rechtlich bestätigen zu können, dass du diese Verpflichtung nicht mehr hast. Das wird für mich der befreiendste Moment überhaupt", gestand der ehemalige Footballspieler.

An der Podcast-Folge nahm auch Janas neuer Ehemann Allan Russell (43) teil, mit dem sie seit Juli verheiratet ist. Gemeinsam haben sie einen Sohn namens Roman. Allan, seines Zeichens schottischer Fußballtrainer, äußerte sich ebenfalls zu der oft angespannten Stimmung: "Es wird immer Konflikte geben. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht." Jana und Mike waren von 2015 bis 2021 verheiratet – die Scheidung erfolgte aufgrund von Mikes Untreue. Trotz der schwierigen Vergangenheit bemühen sich nun beide, zum Wohl der Kinder ein freundschaftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Frazer Harrison/GettyImages Jana Kramer und Mike Caussin mit ihrer Tochter Jolie

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

