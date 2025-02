Ehrliches Geständnis: Jana Kramer bereut Grund für Brust-OP

Die Country-Sängerin Jana Kramer (41) hat am Sonntag offen über den Entscheidungsprozess für ihre Brustvergrößerung gesprochen und verraten, warum sie den Grund für den Eingriff heute bereut. In der Episode ihres Podcasts Whine Down verriet Jana, dass sie eine Brustvergrößerung in Erwägung gezogen hatte, um ihre turbulente Ehe mit Mike Caussin (38) zu retten, die von dessen Affären überschattet gewesen sei. "Ich war in einer Ehe mit einem Mann, der ständig fremdging", erklärte der One Tree Hill-Star. Dies habe bei ihr Unsicherheiten ausgelöst. Jana habe zeitweise gedacht, dass größere Brüste die Beziehung positiv beeinflussen könnten, gestehe sich heute aber ein, dass dies rückblickend kein guter Grund für den Eingriff gewesen sei: "Was ich an meinen Brüsten am meisten bedaure, ist, dass ich nicht weiß, ob ich es wirklich nur für mich getan habe."

Nach der Geburt ihrer beiden Kinder Jolie und Jace entschied sich Jana schließlich für die Operation, um sich in ihrem Körper wieder wohler zu fühlen. "Ich kam an den Punkt, an dem ich es wirklich dann für mich gemacht habe", erzählte sie im Podcast weiter. "Nach den zwei Kindern hingen die Brüste wirklich stark, und bestimmte Dinge sahen einfach nicht mehr so aus wie vorher. [...] Ich fühlte mich eklig." Nachdem sie sich von Mike, einem ehemaligen Profi-Footballspieler, scheiden ließ, gewann die dreifache Mutter ein Stück ihres Selbstbewusstseins zurück und hatte durchaus Freude an ihrem neuen Aussehen. Dennoch denkt Jana inzwischen darüber nach, ihre Implantate wieder entfernen zu lassen. Sie möchte sie durch eine natürliche Bruststraffung ersetzen. Ihr heutiger Mann Allan Russell (44), mit dem sie einen kleinen Sohn hat, unterstützt diese Veränderung. "Ich denke, das wäre mein größter Ratschlag: Es muss hundertprozentig für dich sein", betonte sie im Podcast.

Jana Kramer, die Ende 2023 ihren Sohn Roman zur Welt brachte, hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über die Höhen und Tiefen ihres Privatlebens gesprochen. Ihre Ehe mit Mike, die 2021 geschieden wurde, war durch dessen Sucht und Untreue stark belastet. Der ehemalige Footballspieler gab öffentlich zu, mehrere Affären gehabt zu haben, bevor er sich 2016 wegen Sexsucht in Behandlung begab. Mit ihrem dritten Ehemann, dem ehemaligen Fußballspieler Allan, scheint sie nach einer turbulenten Phase im Leben endlich ihr Glück gefunden zu haben. "Ich hatte noch nie einen Partner wie ihn. Allan ist so präsent für Roman und es ist wirklich schön, einen unterstützenden, liebevollen Partner zu haben", schwärmte sie vor wenigen Monaten gegenüber OK! und fügte hinzu: "Ich denke, Allan und Roman waren das fehlende Puzzleteil für Jolie, Jace und mich."

Instagram / kramergirl Schauspielerin Jana Kramer und Sportler Allan Russell

Instagram / kramergirl Jana Krama mit ihren drei Kindern im Mai 2024

