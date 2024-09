Ehe Nummer vier: Jana Kramer liebt ihre Patchwork-Familie

Jana Kramer (40) glaubt, sie hat endlich das fehlende Puzzlestück in ihrem Leben gefunden. Die Sängerin und Schauspielerin gab Allan Russell (43) im Juli dieses Jahres das Ja-Wort und erzählte nun gegenüber OK!, dass sie sich in ihrer vierten Ehe endlich richtig angekommen fühlt. "Es ist großartig. Alles passt zusammen und alle sind glücklich", beschreibt sie ihre neue Familie, zu der auch ihr gemeinsamer Sohn Roman gehört, der im November vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickte. Jana ist zudem Mutter von Sohn Jace (5) und Tochter Jolie (8), die aus ihrer vorherigen Ehe mit dem ehemaligen Football-Profi Mike Caussin (37) stammen.

Das Familienleben der Kramers läuft so gut, dass Jana sogar darüber nachdenkt, ihre Familie noch weiter zu vergrößern. "Ich habe das Gefühl, dass die Babyphase dieses Mal zu schnell vorbei war“, bemerkt sie. "Ich denke aber, der Zug ist ehrlich gesagt abgefahren, wenn man mein Alter bedenkt", fügt die 40-Jährige hinzu und schwärmt davon, wie liebevoll sich ihre älteren Kinder um ihren kleinen Bruder kümmern. "Es gibt niemanden, der Roman mehr zum Lachen bringt als Jace. Die Art, wie sie miteinander umgehen, ist so süß", erzählt die Mutter stolz von der Bindung der Brüder. Weiter berichtet Jana, dass es spannend wird, wenn Jolie und Jace jedes zweite Wochenende zu ihrem Vater fahren und dann weg sind. "Roman wird fragen: 'Wo sind meine Geschwister?' Das ist irgendwie auch der Grund, warum ich noch eins haben wollte", fügt sie hinzu.

Privat läuft es für Jana Kramer nun besser denn je. Nach schwierigen Zeiten, darunter die schmerzhafte Trennung von Mike im Jahr 2021 wegen mehrfacher Untreue, hat sie mit Allan einen liebevollen und unterstützenden Partner an ihrer Seite gefunden. "Ich hatte noch nie einen Partner wie ihn. Allan ist so präsent für Roman und es ist wirklich schön, einen unterstützenden, liebevollen Partner zu haben", schwärmt sie und fügt hinzu: "Ich denke, Allan und Roman waren das fehlende Puzzleteil für Jolie, Jace und mich."

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

Instagram / kramergirl Jana Krama mit ihren drei Kindern im Mai 2024

