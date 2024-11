Während Schwangerschaft: Jana Kramer bangte um ihren Sohn

Jana Kramer (40), die bekannte Country-Sängerin und Schauspielerin, blickt einen Tag vor dem Geburtstag ihres Sohnes Roman auf die schwere Anfangszeit ihrer Schwangerschaft zurück. In der achten Woche habe die US-Amerikanerin stark geblutet und in einer darauffolgenden Routineuntersuchung erfahren, dass bei ihr ein hohes Risiko für eine Fehlgeburt bestehe. "Ich fing an zu weinen, weil ich wusste, was los war, denn ich hatte in meiner Vergangenheit schon mehrere Fehlgeburten", erklärt Jana unter dem Instagram-Post. Zu ihrer Erleichterung hätten die Ärzte an diesem Tag jedoch einen Herzschlag entdeckt.

In dieser schweren Zeit war ihr Mann, der ehemalige Fußballspieler Allan Russell (43), eine große Unterstützung. "Ich bin so dankbar für Allan, weil er auch das Positive gesehen hat [...] alles, was ich hörte, war, dass ich das Baby verlieren würde", erklärt Jana. Abschließend richtete sie einige aufbauende Worte an alle Frauen mit Kinderwunsch: "Ich hatte mehrere Fehlgeburten […]. Ich hoffe, dass ihr die Hoffnung nie aufgebt, egal wie alt ihr seid, wie lange es dauert oder ob ihr Fehlgeburten hattet."

Jana hat aus ihrer früheren Ehe mit dem Football-Profi Mike Caussin Sohnemann Jace (5) und Töchterchen Jolie (8). Ihr Mann Allan brachte aus einer früheren Beziehung den Teenager Troy mit in die Ehe. Auf ihre Patchwork-Familie ist Jana richtig stolz. "Es ist großartig. Alles passt zusammen und alle sind glücklich", schwärmte sie gegenüber OK!.

Anzeige Anzeige

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / kramergirl Allan Russell und Jama Kramer mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige