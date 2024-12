Jana Kramer liebt ihr neues Familienleben in Nashville

Jana Kramer (41), die bekannte Sängerin und Schauspielerin, genießt ihr Familienleben in Nashville, Tennessee, in vollen Zügen. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung für Boot Barn und Wonderwest verriet sie Fox News, dass sie das Leben und das Großziehen ihrer drei Kinder in dieser Stadt liebe. Sie schätzte vor allem die Werte und Umgangsformen, die ihrer Meinung nach denen ihrer eigenen Kindheit in Michigan sehr ähnlich seien. Jana bekam ihre beiden älteren Kinder, Jolie (8) und Jace (6), mit ihrem Ex-Mann Mike Caussin (37). Mit ihrem jetzigen Ehemann, dem ehemaligen Fußballprofi Allan Russell (44), hat sie einen einjährigen Sohn namens Roman.

Der "One Tree Hill"-Star berichtete, dass der Höhepunkt ihrer Mutterschaft momentan darin bestehe, ihre drei Kinder miteinander interagieren zu sehen. Besonders erfreulich sei es, zu beobachten, wie Roman, der inzwischen laufen kann, mit seinen Geschwistern spielt. Dadurch entwickle sich laut ihr eine zunehmend engere Beziehung unter den Geschwistern. Trotz all der Freude gebe es im Familienleben aber auch einige Herausforderungen: Das Paar hat wenig Unterstützung von außen und muss die Pflichten unter sich aufteilen. Für Jana und Allan bedeutet das, kreative Lösungen zu finden – besonders wenn sie spontane Termine wahrnehmen oder sich eine Auszeit gönnen möchten, wie etwa einen gemeinsamen Date-Abend. Trotz dieser Schwierigkeiten sei es laut Jana und Allan, sehr wichtig, ausreichend Zeit miteinander und als Familie zu verbringen.

Jana und Allan heirateten im Juli. Allan, der ursprünglich aus Schottland stammt, fühlt sich in Nashville sehr wohl: "Die Menschen hier sind so freundlich und einladend, sogar zu uns Fremden." Obwohl sie keine Familie in der Stadt haben, genießen sie es, Teil der Gemeinschaft zu sein und die kulturelle Vielfalt zu erleben. Janas Umzug nach Nashville hatte 2019 stattgefunden. Seither hat sich ihr Leben stark gewandelt, insbesondere nach der Trennung von Mike Caussin im Jahr 2021.

Anzeige Anzeige

Instagram / kramergirl Allan Russell und Jama Kramer mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer im Januar 2019

Anzeige Anzeige