Ohne Ehevertrag: Jana Kramer verlor die Hälfte ihres Geldes

Im vergangenen Juli gab Jana Kramer (40) dem einstigen Profifußballer Allan Russell (43) das Jawort. Das war jedoch nicht die erste Hochzeit der Schauspielerin. Von 2015 bis 2021 war Jana mit Mike Caussin (37) verheiratet – und die Scheidung habe sie viel gekostet, wie sie in einer aktuellen Folge des "I Do, Part 2"-Podcasts verriet. Da die One Tree Hill-Bekanntheit Mike damals für ihre große Liebe gehalten habe, habe sie keine Notwendigkeit für einen Ehevertrag gesehen. Eigentlich habe sie auch mit Allan zunächst auf das Schriftstück verzichten wollen. "Aber andererseits wurde mir klar, dass ich bei meiner letzten Scheidung fast die Hälfte meines Geldes verloren habe", erinnerte sie sich an die damaligen Geschehnisse.

Fast sieben Jahre war Jana mit Mike verheiratet. Während seines Aufenthalts in einer Entzugsklinik sei der Sportler ihr zum ersten Mal fremdgegangen. Das sei erst der Anfang von einer ganzen Reihe an Affären gewesen. Die Country-Sängerin habe Mike nachträglich dazu gebracht, einen Ehevertrag aufzusetzen. Dieser sei jedoch vor Gericht nicht gültig gewesen. Aufgrund ihrer negativen Erlebnisse habe Jana vor ihrer jetzigen Ehe mit ihren Anwälten gesprochen, um eine Vereinbarung mit Allan zu treffen. Der Schotte habe sich dazu bereit erklärt, einen Vertrag zu unterschreiben. "Ich werde nicht sagen, wie die finale Entscheidung ausfiel, aber für mich war es ein wirklich schwieriges Gespräch", gab Jana in der Podcastfolge zu.

Jana und Allan scheinen jedenfalls eine Lösung gefunden zu haben, denn laut People traten die beiden im Juli auf dem schottischen Schloss Carnell Estate vor den Traualtar. Die Hochzeit fand mit rund 35 Gästen im Kreis ihrer Liebsten statt. "Wir hatten darüber gesprochen, einfach wegzufahren und es allein zu tun, aber es war mir wichtig, die Hochzeit für Jolie und Jace zu veranstalten, damit sie sehen können, dass wir jetzt verheiratet sind", plauderte Jana gegenüber dem Magazin aus und bezog sich damit auf ihre Kinder aus ihrer Ehe zu Mike.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Kramer und Mike Caussin bei einem Event in Los Angeles im März 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

Anzeige Anzeige