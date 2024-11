TV-Star Jana Kramer verdient als Influencerin mehr Geld

Jana Kramer (40) verdient nicht genug mit der Schauspielerei. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Whine Down" verriet die TV-Bekanntheit im Gespräch mit ihrem Ehemann Allan Russell (43), wie sehr ihr Einkommen inzwischen von Social-Media-Werbung abhängt. "Leider ist es ein großer Teil dessen, was ich tue", erklärte sie und fügte hinzu, dass die Werbung für Produkte mehr Geld einbringt als alles andere, was sie beruflich macht. Dabei hätte sie nie gedacht, dass sie als gestandene Schauspielerin einmal auf Einnahmen aus Social-Media-Anzeigen angewiesen sein würde.

"Es ist letztendlich das, was für vieles bezahlt. […] Das ist einfach die Realität, und ich habe es akzeptiert", meinte die 40-Jährige weiter. Jana erzählte auch von einem Moment zwischen ihr und ihrem Allan, als sie eine Produktwerbung aufnahm: "Wir besprachen etwas und du sagtest: 'Ich lebe nicht meinen Traum.' Und ich antwortete: 'Denkst du, das hier ist mein Traum?'" Ihr würden einige der Social-Media-Aufgaben auch keinen Spaß machen, doch sie ziehe es für ihre Kinder durch. "Es gibt mir die Möglichkeit, flexibel zu sein und gewissermaßen eine Hausfrau zu sein. Und präsent zu sein und nicht immer den Stress zu haben, unterwegs zu sein", betonte Jana. Dass sie sich nicht durch ihre Schauspielerei über Wasser halten könne, sei bittersüß – doch sie scheint dankbar für ihre zweite Einkommensquelle zu sein.

Vor ihrem großen Durchbruch mit ihrer Rolle in One Tree Hill hatte Jana bereits zahlreiche Jobs als Nebendarstellerin in TV-Shows wie "CSI: NY" oder Grey's Anatomy und einigen Filmen. Auch als Sängerin machte sie sich einen Namen – sie hat zwei Alben rausgebracht. Privat ist sie mit Allan mehr als happy. Seit Anfang 2023 sind die beiden offiziell zusammen, im November desselben Jahres kam ihr gemeinsamer Sohn Roman James zur Welt. Ihre Hochzeit vor rund vier Monaten machte ihr Liebesglück schließlich perfekt. Jana brachte aus einer früheren Ehe zwei Kinder mit in die Beziehung, Alan einen Sohn.

Getty Images Jana Kramer, Sängerin

Getty Images Allan Russell und Jana Kramer im Dezember 2023

