Jana Kramers Ehemann verbietet ihr intime Filmszenen

Jana Kramer (41) und ihr Ehemann Allan Russell (44) sind sich nicht einig über ihre berufliche Zukunft als Schauspielerin. In einer aktuellen Folge ihres Podcasts Whine Down diskutierte das Paar über intime Szenen in Filmen und Serien. Allan machte dabei deutlich, dass er es niemals zulassen würde, dass Jana eine Rolle übernimmt, in der sie intime Handlungen mit einem anderen Mann darstellen müsste. "Es gibt keinen Teil von mir, der das jemals erlauben würde", stellte er entschlossen klar.

Jana brachte das Thema auf, als sie über eine Folge der Serie "Yellowstone" sprachen, in der es eine Liebesszene zwischen Wes Bentley (46) und Dawn Olivieri gab. Sie fragte Allan, was er tun würde, wenn sie eine solche Rolle angeboten bekäme. "Was ist, wenn Taylor Sheridan mich für eine Rolle vorsprechen lässt, in der ich so eine Szene spielen muss?", wollte sie von ihrem Partner wissen. Allan antwortete darauf: "Dann werde ich alle umhauen. Ich werde die Produzenten anrufen und ihnen drohen: 'Ihr müsst diese Szene ändern. Zu eurem eigenen Wohl müsst ihr diese Szene ändern.'" Jana versuchte, ihn davon zu überzeugen, dass solche Szenen Teil des Jobs sind und nicht wirklich intim. Doch Allan blieb standhaft und betonte, dass solche Rollen nicht gut für eine Ehe seien.

Jana und Allan haben im Juli geheiratet und führen seitdem eine Beziehung, die von Offenheit und gemeinsamen Diskussionen geprägt ist. Jana ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern hat auch in mehreren Serien und Filmen mitgewirkt, darunter One Tree Hill und "Entourage". Für sie gehören solche Szenen zum Schauspielberuf dazu und sind, wie sie sagt, oft alles andere als romantisch oder angenehm zu drehen. Allan hingegen, ehemaliger Fußballspieler, ist in der Schauspielwelt nicht zu Hause und hat Schwierigkeiten, diese Aspekte zu akzeptieren. Die unterschiedlichen Sichtweisen des Paares zeigen, wie wichtig Kommunikation in einer Ehe ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jana Kramer, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kramergirl Allan Russel und Jana Kramer

Anzeige Anzeige

Anzeige