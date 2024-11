"Karate Kid"-Star Ralph Macchio bekommt Walk-of-Fame-Stern

Hollywood hat einen neuen Stern auf dem Walk of Fame: Ralph Macchio (63), weltbekannt als "Daniel LaRusso" in "Karate Kid" und "Cobra Kai", wurde nun mit der legendären Auszeichnung geehrt. Die feierliche Zeremonie am 20. November war für den Schauspieler laut People aus einem bestimmten Grund besonders emotional: Sein Stern liegt direkt neben dem seines verstorbenen Co-Stars Pat Morita, der als "Mr. Miyagi" Filmgeschichte schrieb. Umringt von Freunden und Familie nutzte Ralph die Gelegenheit, seine Dankbarkeit auszudrücken. "Ich habe gelernt, mit dem Alter dankbar zu sein und die Weisheit, die ich von anderen erhalten habe, weiterzugeben – ob an die junge 'Cobra Kai'-Besetzung oder die Freunde meiner Kinder", erklärte er. Besonders erfülle es ihn, "ein wenig Freude in eine oft nicht so fröhliche Welt zu bringen".

Auch Ralphs Freunde und Kollegen würdigten sein Vermächtnis: William Zabka und Tamlyn Tomita, seine Filmpartner aus "Karate Kid" und "Cobra Kai", hielten bewegende Reden. William, der "Johnny Lawrence" spielt, bezeichnete den "Mein Vetter Winnie"-Darsteller als "ein Geschenk" in seinem Leben. "Seine Leidenschaft und Authentizität sind ansteckend und inspirierend – alles, was man sich von einem kreativen Partner wünscht", schwärmte er weiter. Doch laut William beeindrucke Ralph nicht nur als Künstler, sondern auch als Vater, Ehemann und Familienmensch: "Ich liebe ihn wie einen Bruder."

Geboren in Huntington, New York, machte Ralph erstmals in der Serie "Eight Is Enough" und dem Coming-of-Age-Drama "The Outsiders" von 1983 auf sich aufmerksam – bevor ihm ein Jahr später mit "Karate Kid" der internationale Durchbruch gelang. Der Erfolg des Films brachte vier Fortsetzungen hervor und für 2025 ist mit "Karate Kid: Legends" ein sechster Teil geplant, in dem Ralph an der Seite von Jackie Chan (70) zu sehen sein wird. Auch die beliebte Sequel-Serie "Cobra Kai", die 2018 startete, führt das Erbe des Franchise erfolgreich fort. Im Laufe seiner Karriere war der 63-Jährige zudem in TV- und Filmprojekten wie "How I Met Your Mother", "The Deuce" und "Dancing with the Stars" zu sehen.

Getty Images William Zabka und Ralph Macchio in Los Angeles, Juli 2024

Getty Images Peyton List, Gianni DeCenzo, Daniel Kim, Martin Kove und weitere Darsteller von Cobra Kai, Juli 2024

