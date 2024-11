Sarah Harrison ist superhappy mit ihrem Bauch nach Geburt

Sarah Harrison (33) wurde vor Kurzem zum dritten Mal Mama. Nun gibt die Influencerin dreieinhalb Monate nach ihrem Kaiserschnitt ein Body-Update auf Instagram. In ihrer Story zeigt sie sich in Sportkleidung und erzählt: "Ich mache jetzt direkt die Übungen für meinen Bauch, das mache ich meistens direkt in der Früh." Auch zu ihrem Workout verrät sie mehr: Sie gebe jeden Morgen 15 bis 20 Minuten richtig Vollgas und merke das auch total an ihrer Figur. Daraufhin zeigt die Content Creatorin ihre schlanke Körpermitte und schwärmt: "Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr happy. Wenn man bedenkt, dass das meine dritte Schwangerschaft gewesen ist, mein dritter riesiger Bauch, der sich zum dritten Mal zurückbilden muss, bin ich happy. Und ich sage es euch, das Training zahlt sich aus, ich fühle, wie stark ich von innen heraus werde [...]."

Bereits zuvor hatte Sarah durchblicken lassen, dass sie sich in ihrem After-Baby-Body pudelwohl fühlt. Anfang November plauderte sie aus, dass sie ihr altes Gewicht noch nicht ganz zurückhabe – das störe sie aber auch gar nicht. "Ich muss sagen, so ein paar Extra-Kilos, ich habe ja noch immer gute sieben Kilo drauf von der Schwangerschaft, fange ich an zu mögen", verriet sie in ihrer Instagram-Story. Besonders an ihrer Kehrseite habe sie mittlerweile Gefallen gefunden: "Vor allem habe ich jetzt natürlich auch mehr Popo. Und das gefällt mir."

Generell scheint es Sarah mit ihrer Rolle als dreifache Mama extrem gut zu gehen. Ende Oktober widmete sie ihrer jüngsten Tochter eine süße Liebeserklärung auf Instagram und zeigte damit einmal mehr, dass sie überglücklich über ihren jüngsten Sprössling ist: "Es ist unglaublich, wie viel Freude du in unser Leben bringst, wie leicht du dich in unsere Familie eingefügt hast und wie perfekt alles jetzt ist."

