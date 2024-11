Ho, ho, ho: Sabrina Carpenter feiert Weihnachten auf Netflix

Diese Weihnachten überrascht Netflix mit einem ganz besonderen Programm! In einem festlichen Musik-Special wird Sabrina Carpenter (25) gemeinsam mit zahlreichen Stargästen die Feiertage einläuten. Ein vielversprechender Trailer gibt bereits preis, dass sich die Zuschauer ab dem 7. Dezember die Show auf der Streamingplattform ansehen können. Die Produktion trägt den Titel "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter" und wird von der Berühmtheit in der Vorschau mit folgenden Worten angekündigt: "Rechnet nicht mit einer stillen Nacht."

In der offiziellen Beschreibung verrät Netflix auch, dass die Sendung als "weihnachtliches Special der etwas anderen Art" begeistern wird. Sabrina wird darin einige Songs von ihrer Weihnachts-EP "Fruitcake" performen sowie bekannte Cover aus den Charts. Es soll wohl "atemberaubende musikalische Darbietungen, unerwartete Duette und viele weitere Überraschungen und lustige Gastauftritte" geben. Die "Espresso"-Interpretin wird in dem Special unter anderem mit Tyla und Shania Twain (59) zusammen auf der festlichen Bühne stehen.

Sabrina ist derzeit eine der erfolgreichsten Sängerinnen der Musikbranche. Erst vor Kurzem durfte sie sich sogar über eine sechsfache Nominierung bei den kommenden Grammy Awards freuen. In einem Video auf Instagram war ihre emotionale Reaktion auf die Verkündung zu sehen. Die Künstlerin schwärmte mit Tränen in den Augen: "Das ist das erste Jahr, in dem ich den Livestream schaue und dabei meinen Namen höre! Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht mein ganzes Leben von diesem Tag geträumt habe, also bin ich voller Dankbarkeit – danke."

Parrish Lewis / Netflix Sabrina Carpenter und Shania Twain bei "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter"

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

