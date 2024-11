Sabrina Carpenter von Grammy-Nominierung zu Tränen gerührt

Sabrina Carpenter (25) hat sich innerhalb der vergangenen Jahre zu einer der erfolgreichsten Sängerinnen der Musikbranche etabliert – und nun wird es ihr mit einer sechsfachen Nominierung bei den kommenden Grammy Awards gedankt. Die "Espresso"-Interpretin erfuhr von ihrem Glück, als sie gerade gemeinsam mit Freunden im Tourbus den Livestream der Grammy-Nominierungen 2025 verfolgte, wie sie in einem Video auf Instagram festhielt. Als ihr Name in den Kategorien "Beste Pop-Solo-Performance", "Beste neue Künstlerin", "Song des Jahres", "Aufnahme des Jahres" verkündet wurde, verfiel sie überglücklich in Jubel und konnte ihre Emotionen kaum noch zurückhalten. Als sie dann sogar noch für ihr im August erschienenes sechstes Studioalbum "Short n' Sweet" in der Kategorie "Album des Jahres" nominiert wurde, konnte sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten: Sabrina brach vor lauter Freude und Rührung in Tränen aus.

Mit der Nominierung für das Album tritt Sabrina mit Größen wie Beyoncé (43) mit "Cowboy Carter" und Taylor Swift (34) mit "The Tortured Poets Department" in Konkurrenz. Außerdem wurde sie in der Kategorie "Bestes Pop-Gesangsalbum" nominiert. "Das ist das erste Jahr, in dem ich den Livestream schaue und dabei meinen Namen höre! Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht mein ganzes Leben von diesem Tag geträumt habe, also bin ich voller Dankbarkeit – Danke", kommentiert das Stimmwunder ihren Instagram-Beitrag.

Sabrina fasste bereits vor rund zehn Jahren Fuß in der Musikbranche. Im Jahr 2015 gewann die Sängerin mit der Single "Can't Blame a Girl for Trying" einen Radio Disney Music Award in der Kategorie "Bester Song für Verliebte". Ihren endgültigen Durchbruch feierte die "Please Please Please"-Berühmtheit jedoch erst 2022 mit ihrem Album "Emails I Can't Send", dessen Deluxe-Version 2023 ihren ersten Billboard Hot 100 Hit "Feather" enthielt. Ihr aktuelles Album "Short n' Sweet" erreichte dieses Jahr Platz eins der Charts.

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

Getty Images Sabrina Carpenter, Oktober 2015

