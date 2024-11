Seltener Einblick: So erzieht Dirk Nowitzki seine Kinder

Seine Basketballkarriere zog Dirk Nowitzki (46) in die USA, wo der geborene Würzburger heute gemeinsam mit seiner Familie lebt. Seine drei gemeinsamen Kinder mit Ehefrau Jessica Olsson kamen zwischen 2013 und 2016 auf die Welt. Malaika, Max und Morris haben sowohl deutsche als auch schwedische Wurzeln – durch den Wohnsitz in Amerika wachsen sie dreisprachig auf. "Wir wollen 'Global Citizens' großziehen, die dann irgendwann später einmal eine Entscheidung treffen können, wo sie sich wohlfühlen und leben wollen", gibt der ehemalige Basketballprofi im Gespräch mit RTL einen seltenen Einblick in sein Familienleben.

Sport spiele im Alltag der Familie eine wichtige Rolle. Seine Kinder würden sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren. "Sie spielen alle Tennis, die Jungs spielen noch Fußball, unsere Tochter macht noch Gymnastik und Volleyball. Aber im Tennis sind alle dabei und spielen Turniere", erzählt der 46-Jährige und fügt stolz hinzu: "Sie machen es ganz gut und es macht Spaß." Dirk sei es wichtig, bei den Anfängen der "sportlichen Reise" an ihrer Seite zu sein. Von Instagram, TikTok und Co. halte die Basketball-Legende seinen Nachwuchs ganz bewusst fern. Was das angehe, sei er einfach noch "alte Schule". "Wir versuchen, unsere Kinder noch vom Einfluss der sozialen Medien fernzuhalten. Deswegen haben sie alle auch noch kein eigenes Handy", erklärt Dirk.

Über die weltweite Bekanntheit ihres Vaters wissen die Kids auch ohne Social Media Bescheid – nicht nur einmal sei es passiert, dass der Papa in ihrem Beisein nach Fotos gefragt wurde. Über seine Statue an der Arena der Dallas Mavericks würde sich sein Nachwuchs sogar ab und zu mal einen Witz erlauben. Angesichts dieser großen Ehre kann der NBA-Star wohl über solche kleinen Neckereien hinwegsehen. Die knapp sieben Meter hohe Skulptur ist aber nicht die einzige Würdigung, die er für die Leistungen während seiner aktiven Weltkarriere erhielt. Vergangenes Jahr wurde Dirk nach 21 Saisons in der nordamerikanischen Profiliga als erster Deutsche in die Hall of Fame der NBA aufgenommen.

Getty Images Dirk Nowitzki bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Getty Images Dirk Nowitzki, ehemaliger deutscher Basketballspieler

