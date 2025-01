Dirk Nowitzki wird NBA-Experte bei Amazon Prime Video

Dirk Nowitzki (46) kehrt nach seinem Karriereende 2019 in die Welt der NBA zurück – allerdings nicht als Spieler. Deutschlands bekanntester Basketballspieler und ehemaliger Star der Dallas Mavericks wird künftig als TV-Experte für Amazon Prime Video tätig sein. In der kommenden Saison wird Nowitzki zusammen mit der Moderatorin Taylor Rooks sowie dem ehemaligen NBA-Profi Blake Griffin (35) die Geschehnisse der nordamerikanischen Basketball-Liga analysieren. "Wir freuen uns, Taylor Rooks, Blake Griffin und Dirk Nowitzki im #NBAonPrime-Team begrüßen zu dürfen. Kommenden Oktober", hieß es in einem Instagram-Beitrag von Prime Video.

In einem Statement brachte Nowitzki seine Begeisterung für die neue Aufgabe zum Ausdruck: "Ich freue mich, der Amazon-Familie beizutreten, und fühle mich geehrt, ein Teil der NBA-Berichterstattung zu sein." Weiter erklärte er: "Ich wollte immer nah am Spiel bleiben, das für mich so viel bedeutet." Mit 21 Spielzeiten in der NBA, allesamt bei den Dallas Mavericks, und einem Meisterschaftstitel im Jahr 2011 bringt er eine Fülle an Erfahrung und Wissen mit, die er künftig dem Publikum näherbringen möchte. Über den Umfang des neuen TV-Deals zwischen Amazon und der NBA wurde bekannt, dass Prime Video ab der Saison 2025/26 umfangreiche Übertragungsrechte für Spiele in Nord- und Südamerika sowie Europa besitzt.

Privat hat Dirk Nowitzki ein erfülltes Leben jenseits des Basketballs gefunden. 2012 heiratete er seine Frau Jessica Olsson, mit der er drei Kinder hat. Kürzlich gab er einen seltenen Einblick in sein Familienleben in Dallas. Hier engagiert er sich auch sozial, unter anderem durch seine Dirk Nowitzki Foundation, die Kindern und Jugendlichen in Not hilft. Trotz seines Rückzugs vom Profisport bleibt er der Basketballwelt nun treu.

Getty Images Dirk Nowitzki im April 2010

Getty Images Jessica Olsson und Dirk Nowitzki, 2017

