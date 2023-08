Tatsache: Dirk Nowitzki wird in die Hall of Fame aufgenommen

Das gab es noch nie! Dirk Nowitzki (45) zählt zu den größten Sportlern aller Zeiten. Der ehemalige Basketballspieler war nach seinem Wechsel in die USA richtig durchgestartet – er spielte von 1998 bis 2019 in der nordamerikanischen NBA-Profiliga für die Dallas Mavericks. Im vergangenem Jahr wurde die Sportlegende für einen begehrten Platz in der Hall of Fame nominiert – und jetzt wird Dirk tatsächlich in die Ruhmeshalle des Basketballs aufgenommen!

Wie unter anderem Spiegel berichtet, ist es jetzt offiziell: Der 45-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag einen Platz in der Naismith Hall of Fame bekommen – und das als erster Deutscher überhaupt! Es ist die Ruhmeshalle der größten Spieler der NBA. Wie seine Vorgänger wird der einstige Sportler mit seiner Aufnahme nun auch für seine außergewöhnliche Laufbahn gewürdigt.

Angesichts der großen Feierlichkeit hatte Dirk am Samstagabend in der besagten Ruhmeshalle in Springfield bereits eine Dankesrede gehalten – und die war wirklich sehr emotional. "Zwei Worte gehen mir seit Monaten durch den Kopf: Vielen Dank. Das bedeutet mir alles", erklärte er zu Tränen gerührt.

Dirk Nowitzki im April 2010

Dirk Nowitzki im August 2023

Dirk Nowitzki, ehemaliger deutscher Basketballspieler

