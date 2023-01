Kurioses Tennisspiel: Dirk Nowitzki gegen Alexander Zverev

Zwei Sportgiganten haben sich auf dem Tennisfeld getroffen. Alexander Zverev (25) ist aktuell bei den Australian Open. Nachdem er sich im Juni 2022 im Halbfinale der French Open einen schweren Bänderriss zugezogen hatte, ist dieser Wettkampf für den Tennisstar nun eine Art Neuanfang. Auch seine Freundin Sophia Thomalla (33) begleitet den Profisportler bei diesem Wettkampf – auch wenn die beiden sich dabei kaum sehen. Dafür traf Alex jetzt einen anderen deutschen Promi.

Bilder dokumentieren das Match zwischen dem Tennisprofi und seinem Gegner, der niemand anderes als NBA-Legende Dirk Nowitzki (44) ist. Am Donnerstag (11. Januar 2023) spielte sich der Hamburger im Melbourne Park mit der deutschen Basketball-Ikone ein paar Bälle zu. Dirk hatte Tennis in seiner Jugend noch vor Basketball gespielt. "Ich habe mit fünf Jahren angefangen und mochte den Wettkampf. Ich stand in Bayern in der Rangliste auf Platz sechs oder sieben", hatte er einmal dem Tennis Channel gesagt.

Der nicht mehr aktive langjährige Profi der Dallas Mavericks hat auf seinem Grundstück für sich und seine Kinder sogar einen Hartplatz bauen lassen. "Ich bin immer noch ein Tennisfreak", erklärte er. Die am Montag beginnenden Australian Open dürfte er daher gespannt verfolgen.

