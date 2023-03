Seltener Auftritt: Dirk Nowitzki zeigt sich mit seiner Frau

Dirk Nowitzki (44) präsentiert seine Frau bei einem seltenen Pärchen-Auftritt! 2010 hatten sich der Basketball-Star und die Schweizerin kennengelernt. Zwei Jahre später läuteten dann die Hochzeitsglocken. Ihre Liebe krönten die beiden mit drei Kindern: der neunjährigen Malaika, dem siebenjährigen Max und dem sechsjährigen Morris. Ansonsten hält der Sportler sein Privatleben und das seiner Familie jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt zeigte sich Dirk gemeinsam mit seiner Frau Jessica!

Vor einigen Tagen besuchten Dirk und Jessica ein Tennisturnier in Kalifornien. Dort wurden sie von Dirks gutem Freund, dem ehemaligen Basketballer Steve Nash und dessen Frau begleitet, wie Fotos zeigen. Während des Spiels schienen die vier sich angeregt über die Matches auf dem Platz auszutauschen.

Während seiner eigenen Karriere konnte Dirk sich einen großen Namen machen. Aus diesem Grund soll der Sportler in diesem Jahr in die "Hall of Fame" der US-amerikanischen Basketball-Liga aufgenommen werden. Und nicht nur das: Der 44-Jährige darf sich ebenfalls über eine Nowitzki-Statue vor der Arena seines ehemaligen Teams in Dallas freuen.

Anzeige

Getty Images Dirk Nowitzki bei den Emmy Awards in New York City, November 2021

Anzeige

Getty Images Jessica Olsson und Dirk Nowitzki, 2021

Anzeige

Getty Images Jessica Olsson und Dirk Nowitzki, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de