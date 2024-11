Bizeps gerissen: UK-Star Jordan Banjo meldet sich nach OP

Jordan Banjo ist ein leidenschaftlicher Boxer. Der Star der Tanzgruppe "Diversity" hatte dadurch im vergangenen halben Jahr allerdings mit mehreren Verletzungen zu kämpfen und musste sogar wegen einer gerissenen Bizepssehne operiert werden. Nun gibt er seinen Fans auf Instagram ein Update. Neben einem Foto aus einem Krankenhausbett informierte der TV-Star seine Follower: "Zweite Operation in sechs Monaten, mit Boxen ist echt nicht zu spaßen. Der Bizeps ist wieder angenäht, jetzt startet die Genesungsphase." Auf dem Bild ist zu erkennen, dass der rechte Arm des Sportlers bandagiert und mit einer Schiene gesichert ist.

Für Jordan ist das Boxen eine Familienangelegenheit. Sein Papa, Funso Banjo, war in den 80er-Jahren Profiboxer in England. Heutzutage lässt es der dreifache Vater etwas langsamer angehen und verbringt am liebsten Zeit mit seinem Nachwuchs. Zum Geburtstag des Ex-Athleten widmete ihm sein Sohn einen emotionalen Post auf Social Media. "Er ist meine größte Inspiration und hält mir immer den Rücken frei. Wenn ich nur ein halb so guter Vater sein kann wie er, habe ich den besten Job gemacht. Ich wünsche dir einen tollen Tag, Papa, du hast es verdient!", schrieb Jordan zu mehreren Schnappschüssen aus ihrem Alltag.

Jordan und seine Ehefrau Naomi sind selbst Eltern von drei Kindern. Nach Cassius und Mayowa kam im April 2023 der kleine Atreus, genannt Tre, zur Welt. Nur wenige Tage nach seiner Geburt kam es allerdings zu Komplikationen und der Spross musste wieder ins Krankenhaus gebracht werden. "Letzte Woche brachte ich Atreus in die Notaufnahme, nachdem ich das Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte, und er wurde sofort mit Sepsis und Verdacht auf Meningitis dortbehalten", berichtete die dreifache Mutter kurz darauf im Netz. Zu diesem Zeitpunkt war Tres Zustand schon wieder stabil.

Jordan Banjo mit seinem Vater Funso und Sohn Atreus

Naomi Banjo und Jordan Banjo mit ihrem Sohn

