Joelina Drews' Eltern standen ihr im Magersucht-Kampf bei

Joelina Drews (29), die Tochter von Schlagerlegende Jürgen Drews (79), hat kürzlich offen über ihre schwere Jugend gesprochen. In der NDR-Dokumentation "Schlager-Schicksale – Stars und ihr Weg aus der Krise" enthüllte sie, dass sie bereits mit 13 Jahren an Magersucht erkrankte. Der immense Druck, perfekt zu sein, ständige Selbstzweifel und das Leben in der Öffentlichkeit wurden für sie zu einer großen Belastung, erklärte die heute 29-Jährige.

In der NDR-Doku erzählte Joelina weiter, dass ihre Mutter Ramona (51) ein starker Rückhalt für sie war. "Meine Mama war so verrückt, die hat wirklich jeden Tag, wenn ich zur Schule gegangen bin, sich extra für mich morgens an den Herd gestellt und für mich Essen gekocht, damit ich überhaupt etwas esse", so Joelina. In einem Gespräch mit Gala erklärte Joelina, dass sie sich als Teenager besonders mit ihrer Mutter verglichen habe: "Meine Mama ist eine wunderschöne Frau und hat von Natur aus eine tolle Figur. Natürlich fängt man als Teenager an, sich mit anderen zu vergleichen – und ich halt mit ihr." Die tägliche Fürsorge ihrer Eltern sei von immenser Bedeutung für ihre Genesung gewesen, betonte Joelina dazu.

Mittlerweile präsentiert sich Joelina als starke, selbstbewusste Frau der Öffentlichkeit, brachte erst im April 2024 gemeinsam mit Rapper Capital Bra (30) den Song "Dünnes Eis" heraus. Die Magersucht habe sie auch dank ihrer Eltern überwunden, erklärte die Sängerin gegenüber schlager.de. Ihr Motto lautet heute: "Man kann mich nicht mehr verletzen!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Joelina Drews mit ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews

Anzeige Anzeige

ActionPress Jolina und Jürgen Drews, Sänger

Anzeige Anzeige