Jürgen Drews' Frau Ramona erkrankte an bösartigem Hautkrebs

Hinter Jürgen Drews (78) und seiner Ehefrau Ramona (49) liegt eine schwere Zeit. Der Schlagerstar und seine Liebste halten immer zusammen und sind nach seinem Karriere-Aus noch weiter zusammengerückt. Der König von Mallorca leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit und ist deshalb nicht mehr so belastbar. Doch in den vergangenen Monaten mussten die Drews dennoch mit der nächsten große Hürde umgehen: Bei Ramona wurde Krebs diagnostiziert.

"Meine Mama ist im Frühjahr an Krebs erkrankt, es war ein bösartiger Hauttumor. Das war ein Riesenschock für unsere ganze Familie. Wir hatten schreckliche Angst, sie zu verlieren", erzählt Tochter Joelina (27) Bild. Der Tumor oberhalb von Ramonas Brust sei zufällig entdeckt worden, als sie ihren Mann zum Hautarzt begleitet hatte. Daraufhin musste sie sofort operiert werden: "Unsere Familie war im Ausnahmezustand. Ich habe meine Mama noch nie so besorgt und ängstlich erlebt, denn sie ist eigentlich immer positiv eingestellt. Wir haben viel geweint in diesen Tagen."

Für Joelina war diese Zeit gleich doppelt belastend: "Ich musste in dieser Zeit für meinen Papa da sein, dem es natürlich vor Sorgen sehr schlecht ging. [...] Die ganze Last der Familie lag auf meinen Schultern, ich musste mich um alles kümmern." Doch heute können Jürgen, Ramona und ihre Tochter aufatmen: Der Krebs hat nicht gestreut, da der Tumor rechtzeitig entdeckt wurde.

Getty Images Ramona, Jürgen und Joelina Drews, 2011

Getty Images Ramona und Jürgen Drews im Mai 2015

Getty Images Joelina Drews mit ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews 2014

