Joelina Drews macht sich große Sorgen um ihren Papa Jürgen

Jürgen Drews (79) bereitet seiner Tochter Joelina Drews (29) aufgrund seiner gesundheitlichen Situation große Sorgen. Der Musiker, dessen 80. Geburtstag im April 2025 bevorsteht, erhielt im Mai 2022 die Diagnose Polyneuropathie – eine Krankheit, die mit Symptomen wie Muskelschmerzen, brennender Haut und Taubheitsgefühlen einhergeht. Aufgrund der Diagnose beendete er seine Musikkarriere. Obwohl Polyneuropathie nicht tödlich ist, erhöht sie das Risiko schwerer Verletzungen bei Stürzen, was Joelina sehr beunruhigt. Sie macht sich Gedanken, ob ihr Vater seinen kommenden runden Geburtstag noch erleben wird und beschreibt ihre Angst gegenüber Bunte: "Man weiß nie, wie viel Zeit man noch hat."

Seit dem Ende seiner Karriere kämpfe ihr Vater mit einem Mangel an Energie und neige dazu, viel zu grübeln, wie Joelina weiter ausführt. "Es gibt dann schon mal Momente, wo man sich denkt: 'Boah, jetzt gerade läuft er nicht so gut, ist voll müde heute.' Da macht man sich schon mal Gedanken", erklärt sie. Diese Nachdenklichkeit habe auch dazu geführt, dass der Sänger sich bewusst mit dem Gedanken an den Tod auseinandersetzt. Er selbst mache gelegentlich schwarz-humorige Anspielungen auf das Thema – laut Joelina sagt er: "Ey, ich bin derjenige von euch, der noch am wenigsten zu leben hat." Seine Tochter versucht, ihn mit ihrer Gesellschaft auf andere Gedanken zu bringen und ihm in dieser unsicheren Zeit beizustehen.

Doch nicht nur der Stammbaum verbindet das Vater-Tochter-Duo, sondern auch die Liebe zur Musik. Im Juli kam Jürgen extra nochmal aus seinem selbstauferlegten Ruhestand zurück, um zusammen mit seiner Tochter auf dem Musik-Festival SchlagerHammer seinen Erfolgssong "Ein Bett im Kornfeld" zu performen. "Es war schon immer mein Wunsch und der meines Papas, dass wir mal 'Ein Bett im Kornfeld' im Duett singen. In Oranienburg war es dann so weit. Papa hat den Song sogar einen halben Ton höher als sonst gesungen, um näher an meiner Tonlage zu sein", schwärmte Joelina kurz darauf im Interview mit der Bild.

Getty Images Joelina Drews, Sängerin

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

