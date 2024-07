Jürgen Drews zieht in Nachbarschaft von Tochter Joelina

Jürgen Drews (79) lässt für seine Tochter Joelina (28) alles stehen und liegen. Seit Herbst 2021 leben die Sängerin und ihr Freund Adrian Louis schon in München. Die bayerische Landeshauptstadt wird nun auch zum Zuhause des Schlagersängers: Jürgen und seine Frau Ramona (50) ziehen zu ihrer Tochter, wie diese in einem Interview mit Schlager.de bestätigt. "Meine Eltern haben tatsächlich hier nur fünf Minuten entfernt von uns etwas gefunden. Eine Doppelhaushälfte, die perfekt passt", schwärmt die Musikerin.

In München-Waldperlach lebt Joelina mit ihrem Partner in einem Drei-Generationen-Haus mit Adrians Vater, dessen Freundin und dem Opa des 29-Jährigen. In die Nachbarschaft verschlägt es nun auch Joelinas Eltern, die von der Immobilie sofort begeistert waren: "Wir sind alle beim ersten Mal dort in das Haus und haben uns sofort verliebt. Es ist genau das, was meine Eltern gesucht haben. Auch die Farben sind genau ihr Geschmack. Es sieht aus wie in ihrem alten Haus, sie haben sich sofort wohlgefühlt."

Damit steht Jürgen und Ramonas altes Zuhause im Münsterland leer. Was damit nun passiert, steht noch nicht fest. "Ob sie das verkaufen wollen, keine Ahnung. Sie spielen mit dem Gedanken, aber so wie ich meine Eltern kenne, kann das auch noch zehn Jahre dauern", erklärt die 28-Jährige weiter in dem Interview. Bereits im vergangenen Jahr verkündete die Tochter des "Königs von Mallorca", dass ihre Eltern in Erwägung ziehen, zu ihr zu ziehen.

Getty Images Adrian Louis und Joelina Drews im September 2022

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews

