Joelina Drews Mutter zweifelte an ihrer Beziehung mit Adrian

Joelina Drews (29) fand nach einer schweren Trennung in ihrem heutigen Partner Adrian Louis ihr privates Glück: Seit April 2021 ist die Sängerin mit dem Musikproduzenten liiert. Doch als Adrian zum ersten Mal ihre Mutter Ramona Drews (51) kennenlernte, war die Stimmung angespannt. Das Treffen fand im westlichen Münsterland statt, genauer gesagt in Rorup, dem früheren Wohnort des "Königs von Mallorca". Nicht nur Joelina, sondern auch ihr prominenter Vater Jürgen (80) und ihre Mutter Ramona waren vor Ort, als sich Adrian auf eine erste gemeinsame Begegnung mit der Familie einließ.

Wie Adrian jetzt in der YouTube-Talkshow von Natascha Ochsenknecht (60) verriet, hatte Ramona zunächst erhebliche Zweifel an der Beziehung ihrer Tochter. Da er sich vor den Eltern mit öffentlichen Zärtlichkeiten zurückhielt, wirkte das junge Glück für sie alles andere als verliebt. "Da dachte Ramona: 'Boah, die lieben sich überhaupt nicht!'", schilderte Adrian die Situation aus seiner Sicht. Doch dieser erste Eindruck täuschte. Schnell bemerkten die Eltern, dass Joelina und Adrian sich hervorragend ergänzen. Vor allem zwischen Adrian und seiner Schwiegermutter in spe entwickelte sich schon bald eine enge und herzliche Verbindung, wie beide betonen. "Wir sind total zusammengewachsen, das ist ja auch eine total herzliche Familie und irgendwie haben wir uns dann auch alle in der Mitte gefunden", resümierte er im Gespräch.

Mittlerweile ist das Verhältnis so gut, dass Joelina und Adrian derzeit wieder bei Ramona und Jürgen wohnen. Zuvor hatte das Paar bereits in einem Drei-Generationen-Haus gemeinsam mit der Familie von Adrian gelebt. Während das Paar aktuell eine eigene Souterrain-Wohnung bei Mama und Papa bezieht, betont Joelina, dass das Pendeln zwischen den Familienhäusern nur eine Übergangslösung ist. "Bis wir dann irgendwann mal selber eine Familie gründen, dann brauchen wir natürlich was Größeres", erklärte der Promispross gegenüber münchen.tv.

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews

Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024

