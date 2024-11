Joelina Drews gibt neue Infos über Jürgens Gesundheit preis

Bei einem Spendenmarathon verrät die Tochter von Jürgen Drews (79), Joelina Drews (29), gegenüber RTL, wie es ihrem Vater aktuell geht. Trotz der Tatsache, dass ihr Vater eine leichte Form einer Nervenkrankheit hat, macht sie sich laut Joelina für ihn bemerkbar: "Das macht ihm schon ab und zu mal zu schaffen." Im Verlauf des Interviews erklärt sie, bei welchen Alltagssituationen ihr das besonders auffällt: "Bei ihm ist es zum Beispiel oft so, dass er nach einer halben Stunde ein klein bisschen nach vorne gebeugt läuft."

Nach seinem eigentlichen Karriereende 2023 überraschte Jürgen dann doch noch einmal seine Fans mit einem Auftritt bei einem Musik-Festival mit seiner Tochter in diesem Jahr. Für Joelina ging damit ein großer Traum in Erfüllung, jedoch war der Auftritt nur aufgrund der Langsamkeit seiner Erkrankung machbar. "Polyneuropathie ist eine Krankheit, die das Nervensystem befällt und die langsam schleichend voranschreitet, zumindest bei meinem Papa", erklärt die Sängerin. Damit ihr Vater weiterhin möglichst uneingeschränkt durchs Leben gehen kann, betont sie, "dass es sehr wichtig sei, Übungen für das Gleichgewicht zu machen."

Jürgen achtet auf seine Gesundheit und ein Auftritt wie dieser wird wohl eine der wenigen Ausnahmen bleiben, dafür konzentriert sich der Schlagerstar jetzt besonders auf sein Familienleben. Eigentlich zogen er und seine Frau Ramona (51) im Juli alleine in ein Haus in der Nähe seiner Tochter in München. Doch jetzt wohnen auch Joelina und ihr Freund wieder bei den Eltern. "Wir sind uns alle so nah und lieben es, Zeit miteinander zu verbringen. Auch mein Freund und meine Eltern verstehen sich supergut, sodass das für uns gar keine Herausforderung ist", betont sie zufrieden gegenüber dem Sender.

Getty Images Jürgen Drews bei "Zum Allerletzten Mal: Der Große Schlagerabschied", 2023

Getty Images Ramona, Jürgen und Joelina Drews, 2011

