Was steckt hinter Joelina Drews und Adrians Fake-Hochzeit?

Im vergangenen Mai hatte Joelina Drews (28) auf ihrem Instagram-Kanal für große Verwirrung gesorgt: In einem Clip hatte die Sängerin zunächst verkündet, dass sie ihrem langjährigen Freund Adrian Louis in Las Vegas das Jawort gegeben habe. Kurz darauf hatte sie in der Kommentarspalte jedoch klargestellt, dass es sich bei der Hochzeit lediglich um einen Scherz gehandelt habe. In einem aktuellen Interview mit Bunte verriet Joelina nun, was hinter der damaligen Fake-Trauung steckt: "Wir wurden vorher gefragt – wir waren ja mit einem Kamerateam da – ob wir nicht Lust hätten, bestimmte Sachen auszuprobieren."

Grundsätzlich sei die Tochter von Jürgen Drews (79) nicht abgeneigt, ihren Adrian tatsächlich zu heiraten. Joelinas potenzielle Traumhochzeit fände allerdings eher bei einer romantischen Zeremonie auf Mallorca als in Sin City statt. Außerdem wünsche sich die "Raumschiff"-Interpretin eine kirchliche Trauung. "Las Vegas ist ein bisschen wie der Ballermann der USA", stellte Joelina klar und ergänzte: "Das ist nicht so unser Ding." Einen Termin scheinen die 28-Jährige und ihr Partner noch nicht zu haben. "Wann es so weit ist, entscheidet die Zeit, glaube ich", erklärte Joelina abschließend mit einem Grinsen im Gesicht.

Vor mehr als drei Jahren hatte Joelina ihre Beziehung mit Adrian publik gemacht. Seitdem gehen die "Trendsetter"-Sängerin und der Musikproduzent Seite an Seite durchs Leben. Im vergangenen Jahr plauderte Joelina gegenüber RTL aus, dass ihre Eltern schon ganz heiß darauf seien, Oma und Opa zu werden. "Das wäre so schön, dann könnte ich mich auch ganz oft darum kümmern", soll Mama Ramona (51) ihrer Tochter gesagt haben.

Instagram / joedybeats Joelina Drews und ihr Freund Adrian, Oktober 2022

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews

