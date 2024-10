Mitsamt Freund: Joelina Drews zieht wieder zu Mama und Papa

Joelina Drews (29) ist zurück im elterlichen Nest! Die Sängerin und ihr Partner Adrian Louis haben eine Entscheidung getroffen: Sie sind zurück zu Joelinas Eltern Ramona (51) und Jürgen Drews (79) gezogen! Den Grund dafür erklärt der Promispross nun in einem Interview mit dem Lokalsender münchen.tv: "Jetzt haben wir gesagt: Da können wir uns bei Mama und Papa auch noch einrichten, da können wir pendeln, dann sind wir bei allen zu Hause." Denn Joelina und ihr Freund wohnen bereits seit drei Jahren in einem Drei-Generationen-Haus, gemeinsam mit der Familie von Adrian.

Eine Dauerlösung soll das Pendeln zwischen den Familienhaushalten aber nicht sein. "Bis wir dann irgendwann mal selber eine Familie gründen, dann brauchen wir natürlich was Größeres", betont Joelina. Bis es aber so weit ist, wurden bereits diverse Vorkehrungen für die Tochter des Schlagerstars und ihren Partner getroffen. "Wir sind gerade dabei, zu renovieren, damit sie ihre eigene Souterrain-Wohnung bekommen", plaudert Ramona aus.

Erst im Juli dieses Jahres war die Sehnsucht von Jürgen und Ramona nach ihrer Tochter so groß, dass sie kurzerhand nach München zogen. "Meine Eltern haben tatsächlich hier nur fünf Minuten entfernt von uns etwas gefunden. Eine Doppelhaushälfte, die perfekt passt", bestätigte die Musikerin gegenüber schlager.de. Das Haus war für Familie Drews wohl Liebe auf den ersten Blick! "Wir sind alle beim ersten Mal dort in das Haus gegangen und haben uns sofort verliebt. Es ist genau das, was meine Eltern gesucht haben. Auch die Farben sind genau ihr Geschmack. Es sieht aus wie in ihrem alten Haus, sie haben sich sofort wohlgefühlt", schwärmte sie weiter.

Anzeige Anzeige

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews

Anzeige Anzeige

Getty Images Adrian Louis und Joelina Drews im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige