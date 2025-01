Joelina Drews' Ex-Freund war ein dreister Liebesschwindler

Joelina Drews (29) ist eine erfolgreiche Schlagersängerin, doch was ihr Privatleben angeht, musste sie in der Vergangenheit so manchen Frosch küssen – die Verwandlung zum Prinzen blieb jedoch aus! In einem Video auf TikTok enthüllt Joelina nun, dass ihr Ex-Freund ein Liebesschwindler war. In Wahrheit datete ihr Schwarm nämlich insgeheim immer mehrere Frauen gleichzeitig. Zu Beginn ihrer Beziehung gab es wohl schon die ersten Warnzeichen, als ihr Ex immer wieder untertauchte: "Ich hätte es schon riechen können, aber ich habe es noch nicht gerochen zu dem Zeitpunkt."

Der dreiste Betrüger log Joelina unverhohlen ins Gesicht: Er behauptete gegenüber der Musikerin, alle anderen weiblichen Kontakte seien lediglich gute Freundinnen, und bat die 29-Jährige zudem um ihr Geld. Rückblickend ist Joelina fassungslos über ihre Gutgläubigkeit: "Leute, wie viele Red Flags willst du haben? Ich habe ihm das trotzdem geglaubt." Nach einer Weile erkannte sie aber das falsche Spiel und machte dem ein Ende. Zur Rache tat sich Joelina mit den anderen betrogenen Frauen zusammen und filmte mit ihnen das Musikvideo zum Song "Krank", das ihm gewidmet ist.

Obwohl die Künstlerin heute fest mit beiden Beinen im Leben steht, musste sie zuletzt eine bittere Diagnose eines Familienmitglieds hinnehmen: Ihr berühmter Vater Jürgen Drews (79) leidet an der Nervenkrankheit Polyneuropathie. Bei einem Spendenmarathon Ende 2024 verriet Joelina gegenüber RTL, wie es ihrem Papa damit geht: "Das macht ihm schon ab und zu mal zu schaffen. [...] Bei ihm ist es zum Beispiel oft so, dass er nach einer halben Stunde ein klein bisschen nach vorne gebeugt läuft."

Instagram / joedybeats Joelina Drews im November 2021

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

