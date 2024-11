Nessa Barrett wehrt sich gegen Kommentare zu ihrem Gewicht

Nessa Barrett (22) geht seit Jahren sehr offen mit ihrer mentalen Gesundheit um. Schon vor einiger Zeit bekannte sie sich zu ihrem Kampf mit einer Essstörung. Das führte allerdings dazu, dass ihr Gewicht und ihr Körper von ihren Fans und Followern immer wieder unter die Lupe genommen werden – sie finden, Nessa sei viel zu dünn. Die Sängerin hat jetzt allerdings genug von all den Kommentaren und richtet sich mit einem Video auf der Plattform TikTok an ihre Anhänger. Darin erzählt sie, dass sie in der Tat Gewicht verloren habe. In den vergangenen sechs Monaten stand sie unter einer Menge Stress. "Aber ich bin auf dem Weg zur Besserung! Ich bin seit zwei Wochen unter Beobachtung und es geht mir jeden Tag besser", versichert sie in dem Clip und ruft dazu auf, Kommentare über ihren Körper zukünftig stecken zu lassen, da diese ihr nicht helfen würden.

Dennoch weiß sie die Fans zu schätzen, die ihr nur helfen wollen. Manche ihrer Follower seien allerdings "ignorant" und "regelrecht gemein". Es sei unmöglich für sie, gesund zu werden, wenn sie sich ständig mit garstigen Kommentaren konfrontiert sieht. Die "Passenger Princess"-Interpretin weiß auch, dass ihr Körper sich von Natur aus verändert – immerhin sei sie auch nur ein Mensch, der altert und wächst. "Ich gehe mit meinen Problemen so offen um, weil ich damit anderen helfen wollte, aber mittlerweile fühle ich mich, als würden meine Worte gegen mich verwendet werden", erklärt sie und fügt hinzu: "Aber ich bin glücklich, und ich werde gesund, und ich liebe mein Leben gerade sehr."

Nessa steht seit fünf Jahren in der Öffentlichkeit. Sie begann 2019, Gesangsvideos auf derselben Plattform hochzuladen, was schnell zu einem Plattendeal mit Warner Records führte – einem Label, bei dem auch Megan Thee Stallion (29) unter Vertrag steht und das einst Prince (✝57) als Künstler hatte. 2022 brachte sie dann ihr erstes Album "young forever" raus und ging damit im Folgejahr sogar auf Tour. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ihr zweites Album "AFTERCARE".

Getty Images Nessa Barrett, September 2022

Getty Images Nessa Barrett, 2021

