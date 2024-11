Queer: "Star Wars"-Star Kelly Marie Tran feiert Coming-out

Kelly Marie Tran hat sich öffentlich als queer geoutet. In einem Interview mit Vanity Fair sprach die Schauspielerin über ihre sexuelle Orientierung und plauderte aus: "Ich habe das noch nie öffentlich gesagt, aber ich bin eine queere Person." Das verkündete sie im Zusammenhang mit ihrer Rolle in dem kommenden Remake der queeren Rom-Com "The Wedding Banquet". Durch dieses Projekt verspürte sie eine bisher nicht gekannte Akzeptanz: "Ich bin hier, mache diesen erstaunlichen Film mit diesen großartigen Menschen. Ich habe mich noch nie zuvor so akzeptiert gefühlt."

In dem Film spielt Kelly die Rolle der Angela, die gemeinsam mit ihrer Freundin Lee versucht, durch eine künstliche Befruchtung ein Kind zu bekommen. Die Geschichte handelt unter anderem von persönlichen Zielen, traditionellen Erwartungen und gleichgeschlechtlicher Liebe. Die Star Wars-Bekanntheit teilte ihre Begeisterung für das Projekt folgendermaßen: "Das, was mich wirklich begeisterte, war, dass ich eine Person spielen konnte, von der ich das Gefühl hatte, sie zu kennen. Ich habe das Gefühl, in diesem Film gar nicht zu schauspielern."

Kelly erlangte internationale Bekanntheit durch ihre Rolle als Rose Tico in der "Star Wars"-Reihe. Als erste asiatisch-amerikanische Frau in einer Hauptrolle der Saga schrieb sie Geschichte, musste jedoch auch negative Erfahrungen mit Online-Mobbing machen. Wie NME damals berichtete, wurde die Schauspielerin rassistisch angegriffen. Ein Hacker änderte den Namen ihrer Filmrolle auf der Webseite Wookieepedia von "Rose Tico" in "Ching Chong Wing Tong" und änderte die Charakterbeschreibung in: "dumm, autistisch und zurückgeblieben" um. Anschließend löschte Kelly sämtliche Beiträge auf ihren Social-Media-Kanälen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Marie Tran im September 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Daisy Ridley, John Boyega, Naomi Ackie, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels und Oscar Isaac

Anzeige Anzeige