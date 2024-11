So fand Chiara Fröhlich "Love Island VIP"-Kuss mit Patrick

Chiara Fröhlich (27) und Patrick Fabian (37) kamen sich bei einem romantischen Date bei Love Island VIP näher: Im Whirlpool küssten sich die beiden Realitystars leidenschaftlich. Im Gespräch mit Promiflash erinnert sich Chiara an den Moment: "Der erste Kuss mit Patrick war nahezu perfekt. Ich fand’s schön, dass wir den richtigen Moment abgewartet haben. Das Date, die Kulisse, der Sonnenuntergang und unsere Gespräche haben den Moment einfach perfekt gemacht."

Auch wenn der Moment total schön war, hatte Chiara zu diesem Zeitpunkt noch keine Gefühle für den SixxPaxx-Stripper. "Ich mochte Patrick zu diesem Zeitpunkt schon sehr gerne und habe seine Nähe gesucht, aber es war für mich noch zu früh, um von tiefen Gefühlen zu sprechen", erklärt die ehemalige Bachelor-Kandidatin im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Ich wusste aber, dass ich ihn unbedingt weiter kennenlernen wollte und er mir guttut."

Chiara wurde in der Vergangenheit von ihrem Ex Lukas Baltruschat (30) betrogen. Davon erzählte sie Patrick aus einem guten Grund, wie sie im Interview mit Promiflash deutlich macht: "Natürlich ist meine Vergangenheit kein einfaches Thema für mich, aber ich mochte Patrick sehr gerne und es war mir wichtig, ihm einige Dinge zu erzählen, damit er mich und mein Verhalten besser versteht." Patrick habe sehr verständnisvoll reagiert, was Chiara sehr gefallen habe.

"Love Island VIP" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / ITV Studios Germany Chiara Fröhlich, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Sonstige Patrick Fabian, Model

Anzeige Anzeige