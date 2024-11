Chiara und Patrick knutschen beim "Love Island VIP"-Date

Schon seit seinem Einzug bei Love Island VIP sind Patrick Fabian (37) und Chiara Fröhlich (27) ein Couple. Von Tag zu Tag scheinen sie sich immer näherzukommen – in Folge sechs geht es dann auch endlich auf ein lang ersehntes Date. Im Whirlpool mit Sekt kommt schnell romantische Stimmung auf. Lange dauert es nicht, während eines emotionalen Gesprächs über ihre aktuelle Situation wird es kuschelig. "Chiara scheint tatsächlich jemand zu sein, der da auf einer Welle mit mir schwimmt. Es ist schön, zu bemerken, dass es ziemlich gut matcht", stellt der Berlin - Tag & Nacht-Star fest. Zwischen Chiara und Patrick fällt der erste leidenschaftliche Kuss.

"Der Moment war einfach passend", erklärt der ehemalige Stripper. Auch Chiara wirkt in diesem Moment sehr glücklich – kurz danach hat die Beauty aber mit Zweifeln zu kämpfen. "Ich fühle mich einfach sehr wohl an seiner Seite [...] Ich versuche, nicht zu sehr verkopft zu sein", betont die 27-Jährige. Ihre Bedenken kann sie trotzdem nicht ganz abstellen: "Ich habe Angst, dass er mir nur vorspielt, dieser Prinz zu sein und mich aber wieder verletzen könnte." Im Interview kommen der Beauty die Tränen. In der Vergangenheit wurde Chiara verletzt und betrogen: "Aber ich habe sehr viel an mir selbst gearbeitet, um mich selbst wiederzufinden. Ich will einem Patrick glauben, dass er dieser tolle Mann ist. Und ich will das eigentlich gar nicht infrage stellen."

Patrick scheint sich seiner Sache mit Chiara nun sehr sicher zu sein. Vergangene Folge wollte sich der Blondschopf aber noch nicht zu 100 Prozent festlegen. Alicia Costa Pinheiro verdrehte bei ihrem Einzug vielen der männlichen Singles den Kopf – Patrick war einer davon. Nachdem die Münchnerin aber erst einmal von ihrem Ex Yasin Mohamed (33) in ein Megadrama verwickelt wurde, verkündete sie ihr Interesse an Frauenschwarm Danilo Cristilli (28).

Instagram / chiarafroehlich Chiara Fröhlich, Realitystar

RTLZWEI / ITV Studios Germany Alicia Costa Pinheiro, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

